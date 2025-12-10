學生遭司機施暴凸顯管理缺口 黃崇真議員：應落實客運評鑑制度

【記者范文濱/桃園報導】

針對日前學生在客運車上遭司機施暴事件，引發社會譁然，市議員黃崇真市政總質詢指出，這起個案明確凸顯桃園市在客運司機管理上仍存在重大缺口。他表示，公共運輸是許多學生與通勤族每日依賴的交通工具，一旦駕駛情緒失控，後果將不僅是旅客受傷，更會動搖市民對大眾運輸安全的整體信任。

黃崇真議員表示，桃園市府多年投入資源提升公共運輸品質，但目前制度仍不足以有效預防此類暴力行為。他要求市府加強業者監督，落實駕駛情緒管理訓練、行車錄影調閱制度、申訴處理時限與追蹤機制，並定期公布各客運業者的服務紀錄，使評鑑制度真正具備改善效果，而非僅止於形式化檢查。

除了司機暴力事件，黃崇真議員也關切外籍旅客反映的停車與支付不友善問題。他指出，不少旅客抵達桃園後，因停車資訊不足、電子支付不支援國際卡別或介面缺乏多語提示，而產生使用障礙，影響觀光體驗。建議市府全面改善停車場指引設施、多語說明，以及導入更具國際相容性的跨境支付系統。

黃崇真議員強調，運輸安全是城市最基本的保障，而觀光便利性則是吸引國際旅客的關鍵指標。市府應正視兩大問題並提出具體改善時程，讓市民能安心搭乘大眾運輸，也讓旅客能感受到桃園城市的友善與專業，進一步提升城市形象與國際競爭力。

