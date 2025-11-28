學生都在看！立委質詢抓包洪申翰沒來「卓榮泰急道歉」 韓國瑜：這第一次發生

行政院長卓榮泰與勞動部長洪申翰今（28日）赴立法院施政報告並備詢，但下午輪到國民黨立委陳菁徽質詢時，卻發現勞動部長洪申翰未到場。立法院長韓國瑜忙喊「時間暫停」，並請人通知洪申翰，同時向前來旁聽的學生們解釋，這樣的情況是第一次發生。

洪申翰。（圖／中天新聞）

立法院下午質詢開始前，韓國瑜先向在2樓旁聽的學生們表達歡迎，並請陳菁徽上台質詢。這時，陳菁徽發現不見洪申翰的身影，「我可以關心一下為什麼勞動部長不在嗎？」

韓國瑜。（圖／中天新聞）

韓國瑜聞言後也表示，「勞動部長還沒到，我們時間暫停，相關人員通知勞動部長，為什麼還沒到？」並隨即向學生們表示，「各位同學，這是第一次發生，過去從來沒有發生過，大家不要誤會。」接著他和陳菁徽詢問卓榮泰，「卓院長要不要先休息一下？」卓榮泰則表示歉意說，「我下去查一下」。韓國也利用這個空檔，向學生們介紹了國民黨立委邱若華和王育敏。

陳菁徽質詢時，發現洪申翰沒到場。（圖／中天新聞）

洪申翰姍姍來遲後，韓國瑜說，「麻煩請卓院長備詢」。卓榮泰則對陳菁徽表示，「陳委員好，不好意思，對不起。」

