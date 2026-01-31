學生錯過校車轉搭捷運迷途 捷運新進女警暖心伸援手護送返家

圖說：臺北市捷運警察隊第三分隊警員王自強、劉彧彣。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前一名女學生於大安站搭乘捷運時，因不熟悉捷運路線而迷失方向。捷警巡經大安站時，發現該名女學生徬徨無助，遂主動上前關心。經聯繫校方及家屬後，考量學生安全，遂由捷警護送迷途學生安全返家。

經了解，該名學生當日因天氣寒冷，不慎錯過搭乘校車時間，因擔心遲到遂自行於大安站搭乘捷運前往學校，惟對捷運路線及轉乘方式不甚熟悉，於是獨自在大安站月台徘徊。捷運警察隊第三分隊警員王自強與劉彧彣見狀後立即上前關心，劉員為近期新加入捷運警察隊之同仁，運用其細心關懷、溫柔耐心的態度安撫學生迷途時的慌張情緒，並使學生卸下心防，再與同仁分工合作，透過進一步詢問，順利取得其就讀學校及家屬聯繫方式。經聯繫校方後得知該名學生家屬皆在海外，無法即時到場將女兒接回。為確保學生安全，並避免其獨自在外發生危險，捷警遂主動陪同並護送該名學生返家，確認其安全無虞後始離去。

捷運警察隊呼籲，如民眾搭乘捷運不慎迷途，可立即就近向站務人員、保全反映，亦可按下月台旁紅色緊急通話鈕或撥打110報案電話，捷警獲報後將立即趕往現場處理，共同守護乘客安全。