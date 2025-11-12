學生開學卻沒班導？王鴻薇爆學校甄選44次招不到老師：2項費用低到難以接受

​全台鬧教師荒，已經開學好幾個月，不少學校仍有缺額正努力招聘教師。對此，國民黨立委王鴻薇在臉書發文透露，全台各地有多校到現在還在招老師，甚至有學校招了44次都招不到，主要在於攸關教師的2種費用實在低到讓人難以接受。

王鴻薇表示，全台教師荒現在還有很多學校在徵人，不少持有教師證的人卻不願意任教，除了現在教育現場環境的變化，薪資待遇絕對是最大的問題。以導師費來說，國中小導師費3000元已經凍漲13年，高中的也已經8年沒有調整。導師除了教學，還需肩負學生輔導，和家長密切聯繫等工作，完全就是責任制，導師費必須要有合理的調整。

​王鴻薇提到，另外以鐘點費來說，先前就有立委提出過數據，從民國79年到現在，基本工資時薪已經從約41元調整至190元，增加149元，調幅363%。但反觀國小教師鐘點費只調整了76元、國中18元、高中20元，這樣的調幅完全無法反映物價，連一個便當、一碗泡麵都買不起。

王鴻薇強調，教育是百年大計，教育絕對不能變成夕陽產業。現在缺教師、缺護理、缺軍警，國家的中堅力量全面崩壞，已經是國家的危機，政府必須正視問題。

