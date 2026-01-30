學生開學、上班族開工忙不停 葉黃素品牌春季優惠啟動 鎖定日常保健族群

(圖/業者提供)

健康中心/綜合報導

隨著春季開學與農曆新年後的開工潮接連到來，學生族群進入收心學習階段、上班族也回歸高強度工作節奏，加上長時間盯著3C產品的生活型態，眼睛容易出現疲勞、乾澀等不適感，讓民眾對於日常用眼保健的關注度顯著上升。

看準現代人對「營養補充」的重視，來自德國的保健品牌聖伯納德（Sanct Bernhard）宣布，自2月起推出葉黃素系列保健品限時特價活動，邀請重視生活品質的消費者一起從日常營養補充做起，為視覺健康打好基礎。

從生活出發 為高用眼族群打造簡單補充選擇

根據國內調查，台灣民眾平均每日使用手機與電腦時間超過10小時，無論是學生、上班族或銀髮族，幾乎無可避免長時間面對螢幕。尤其春季開學、開工後，用眼需求驟增，對於相關營養素的補充需求也相對提升。

嚴選天然來源成分 品質來自德國製造堅持

聖伯納德自1903年創立於德國，迄今已有逾百年歷史，堅持使用天然原料與嚴謹製程，產品銷往全球40多個國家。此次春季優惠活動，品牌針對熱門商品「游離型-葉黃素軟膠囊」推出期間限定特價組，同步在官網與指定通路開放，期望讓更多消費者能以實惠價格體驗德國原裝進口的品質與安心。

著重生活節奏 呼籲從日常建立保健習慣

品牌發言人也指出：「我們非常重視消費者的生活型態變化，不只是提供產品，更希望能成為民眾生活中的健康夥伴。」聖伯納德在這次活動中也同步提供葉黃素知識文章與補充建議，提醒民眾搭配健康飲食與充足休息，才能真正維持視覺健康。

目前，聖伯納德葉黃素系列產品已可透過台灣官方網站（www.sanctbernhard.com.tw）

選購，活動將自2026年2月1日至2月28日止，數量有限，售完為止。有興趣的消費者不妨把握春季入手的好時機，讓自己在新的一年裡，照顧好雙眼，迎接清晰新視界。