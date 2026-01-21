學生闖「輕軌軌道」拍畢業照 高捷：違規.最高可罰7500

高雄市 / 綜合報導

高雄有學生，穿著畢業袍，闖入駁二特區旁的輕軌軌道，拍照留念，其他民眾好心上前提醒「軌道不能逗留」，其中掌鏡的學生卻回應「看到車子會離開」，畫面曝光引來撻伐，高捷也表示這樣的行為已經違規，最高可處7500元罰鍰。

學生穿著畢業袍，青春洋溢拍照，但地點卻在輕軌軌道，一旁國中生經過，加入拍照行列，今年即將畢業，大家很興奮，不過這時，民眾上前提醒，民眾VS.學生說：「鐵軌不能進去，鐵軌不能站人，他們等下輕軌來會走。」掌鏡的同學，不理會，自顧自的比YA，事後被PO上網，說這群學生在軌道拍照，上前提醒還回有車來會走，有夠誇張。

其他民眾說：「覺得不OK，很開心在拍照的時候，真的會沒有注意到周遭的狀況，不太知道為什麼大家要這要在這邊拍照逗留，但這樣看其實有時候滿危險的。」學生拍照的地點，在高雄駁二特區旁的輕軌軌道，其實當地都有標示，軌道和草皮區，禁止逗留，現場也有保全人員定時巡視，提醒乘客。

附近商家說：「車子來會有警示燈，輕軌會按喇叭，很危險啊其實站在輕軌(軌道)是會罰錢的。」民眾說：「輕軌道很危險這件事情是大家都要知道的，為自己生命負責。」

輕軌軌道很危險大家都要知道但當下很難評論為自己生命負責，學生在軌道上停留拍照，將近一分鐘的時間，不只引起民眾撻伐，高捷也強調，已經違規，高雄捷運公司公共事務處處長王柏雁說：「違反規定依大眾捷運法可處1500元以上，7500元以下罰鍰。」畢業留下珍貴回憶，但地點要是選錯，不只讓自己身陷風險，還可能挨罰，開心瞬間變成爭議焦點。

