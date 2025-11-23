學生音樂選拔賽 連戰5天

基隆市舉辦一一四學年度基隆市學生音樂比賽暨師生鄉土歌謠比賽初賽，評選出各類組第一名包括團體組六十七隊、個人組三十七人將代表基隆參加明年全國賽。（教育處提供）

為選拔優秀隊伍代表出征全國賽，基隆市一連五天分別在基隆市表演藝術中心演藝廳、深澳國小及中山高中舉辦一一四學年度基隆市學生音樂比賽暨師生鄉土歌謠比賽初賽，各類組第一名將代表基隆參加明年三月的全國學生音樂比賽及四月的全國師生鄉土歌謠比賽。

比賽項目類型涵蓋行進管樂、管樂合奏、打擊樂合奏、管弦樂合奏、弦樂合奏、室內樂重奏、國樂合奏、絲竹室內樂合奏、國樂獨奏、直笛合奏、合唱、師生鄉土歌謠、鋼琴獨奏、弦樂獨奏以及聲樂獨唱等項目，各校團隊及學生無不摩拳擦掌展現年度成果，這些團隊來自各個年齡層，從大專院校、高中職到國中小學，共有團體組五十八隊（一千七百二十五人）、個人組一百零三人，共計一千八百二十八人次參賽。

為提升學生音樂素養、讓學生在賽場上能有精湛的演出，市府近幾年陸續補助校內音樂類社團更新樂器及設備，以及對演出空間的規劃更是不遺餘力；教育處長徐嬿立表示，音樂學習不僅培養學生的藝術素養，更能啟發創造力與團隊精神，因此持續投入資源推動學校藝文教育，協助學校培育更多優秀的音樂人才，讓基隆的音樂教育環境更加完善。

近幾年已有多所學校使用更新樂器及設備，並發揮了關鍵作用，讓學生能以更佳音色表現出音樂的層次與美感。此次比賽各類組第一名，共計團體組六十七隊、個人組三十七人，將代表基隆參加明年三月的全國學生音樂比賽及四月的全國師生鄉土歌謠比賽，進一步為基隆市爭取佳績。