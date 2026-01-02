學生領錢！這縣市祭「最高10萬補助」 高中職、大學申請資格一次看

生活中心／倪譽瑋報導

2026政府補助！新竹市政府為促進青年自主提案、規劃與執行活動，從實作中累積課堂以外的寶貴經驗，祭出「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，位在新竹市私立高中職、大學的學生社團辦活動，如公開展演、議題倡導等類型均可申請，一個社團每案最高補助新台幣2萬元，三校以上跨校合作活動最高可補助10萬元。

新竹市政府補助「學生社團活動經費」 2026起開跑

日前新竹市市長高虹安表示，市內擁有13所高中職與5所大專校院、孕育超過1000個充滿活力與創意的學生社團。2024年首度推出「安心 Go Young 青年學生社團發展補助計畫」，盼透過實質經費協助學生社團及學生自治組織減輕經費負擔，讓市府做青年社團的後盾；2025年申請案件累計突破百件，獲得青年熱烈迴響。

2026年延續過往青年學生社團發展補助計畫良好成果，整合青年補助、培力、交流與諮詢等服務，降低青年申請補助與尋求資源的流程摩擦，提供更清楚、可近的服務管道。

申請時間到2026年11月30日，或是總經費用完為止。（圖／翻攝自新竹市青年發展中心）

安心Go Young青年學生社團發展補助計畫 申請細節一次看

申請對象：青發中心指出，2026計畫對象為新竹市公私立高中職、大專院校之學生社團與學生自治組織，辦理或參加「人才培力」、「公開競技」、「公開展演」或「議題倡導」等相關活動或課程，都可申請補助。

補助額度：一社團每案最高補助新台幣2萬元，兩校聯合辦理最高補助5萬元，三校以上跨校合作活動最高可補助10萬元（跨校必須由新竹市學校提出申請）。

辦理時間：目前已可申請，受理申請時間到2026年11月30日（或經費用完止）；每個社團最多申請2次。

申請方式：下載補助申請表、填寫補助申請文件、書面申請文件親送或郵寄至專案辦公室（新竹市城北街68號）。要注意的是，活動1-2月辦理者請於活動開始前20日提出申請，其於月份辦理者請於活動開始前40日提出申請。

諮詢方式：LINE官方帳號ID「@youthhsinchu」 、補助諮詢專線 0965-518957 、E-mail youth.hsinchu99@gmail.com。

補助對象、申請注意事項一覽。（圖／翻攝自新竹市青年發展中心）

更多資訊可官網查詢：https://gov.tw/qBM

