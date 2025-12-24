學生一起同樂 慈大瑞智憶學苑慶聖誕

學生表演

設立於慈濟大學的失智社區服務據點「瑞智憶學苑」與「好Young心坊」，今（24）日邀請長期照護科菲律賓籍專班與護理系五專部實習學生，與失智長輩們同樂，除了歌唱、非洲鼓演出，還安排「聖誕老人送禮物」，讓長輩感受節慶氛圍。



菲律賓專班的學生們，在臺上演出Feliz Navidad，長輩們雖然聽不懂，但能感受歡樂的氣氛，跟著搖起手鈴、拍起手來。



瑞智憶學苑專案助理吳政樺說，長輩們的過往經驗中，沒有「聖誕節」，但這不影響他們感受歡樂氣氛，每年12月，瑞智憶學苑會透過環境佈置、課程安排，讓長輩們手作聖誕花圈、薑餅人，並且舉辦聖誕活動，讓長輩們「一起熱鬧」。

在學生們的引導下，長輩們跟著唱跳，也登臺演出「非洲鼓」，甚至還有長輩扮成聖誕老人，發送禮物，雖然還是不知道聖誕節是什麼，長輩們都玩得很開心。