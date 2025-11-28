學生、身障者都坑！「這家店」全國最丟臉 門口被台中市府貼公告示警

台中市豐原區「怡豫股份有限公司」，因屢屢爆出消費糾紛，遭貼警訊公告。（台中市政府法制局提供



全國首例！位於台中市豐原區中正路149號之怡豫股份有限公司（店招：Elegant&Unique）對路過民眾狂促銷美容等相關產品，學生、身障者都被坑，近來消費申訴案件數量顯著增加，台中市政府視為爭議店家，（28）日在店家門口張貼「消費警訊」公告，是全國第一家被政府公告的爭議店家。

台中市豐原區「怡豫股份有限公司」，因屢屢爆出消費糾紛，遭貼警訊公告。（台中市政府法制局提供

台中市政府法制局長李善植表示，台中市113年修正公布台中市消費者保護自治條例，首創政府機關可前往業者營業場址張貼消費警訊告示機制。而怡豫公司屢次違反《消費者保護法》第18條及台中市《消費者保護自治條例》第5條規定，經衛生局裁罰後仍未改善。

消保官吳冠民表示，怡豫公司常以貼貼紙、填問卷等名義，引導消費者進入店內推銷商品，卻未依消保法規定以書面明確告知此類行銷方式屬訪問交易，且消費者得於7日內行使無條件解除權。

經衛生局命其限期改善後仍未改善，並於113年11月及114年6月裁罰在案；且查法院判決，怡豫公司前述行銷方式確屬訪問交易，業者應依法退還價金。不過，怡豫公司經市府裁罰後仍未改善其行銷手段。

市府統計，新法上路後受理怡豫公司之申訴案件38案，領有身心障礙手冊的消費者計5件，其中更包含一名領有中度身心障礙證明（腦部受損及行動不便）者。

20歲以下（含20歲）的消費者計10件，其中1件為17歲高中生、3件為19歲以下，占整體申訴數之26%；且20歲以下申訴人消費金額更高達20萬4,000元。

進一步細查案件情節，怡豫公司甚至指導學生謊稱家長同意，以向資融公司申請無卡分期之情事。市府審酌其消費金額與受害消費者狀況，認為怡豫公司違規情節重大。

新法上路後，市府審酌怡豫公司違規情節及消費申訴案件顯著增加的狀況，28日由市府消保官及衛生局等單位於其營業場所張貼公告，業者自114年11月28日至同年12月27日，不得撕毀、移置、遮蔽或有其他致一般人無法辨識該公告之行為；期能提醒消費者慎選店家、謹慎消費。

怡豫公司之所以有高金額且高爭議之申訴案件，主要其與「第一國際資融股份有限公司」合作取得金流，使業者得以透過無卡分期取得高額消費金額，進而向消費者推銷遠超過其財力者之商品。

