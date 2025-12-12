學生「0成本抽成」遭炸雞店拒絕 校方：主辦團隊已道歉

逢甲大學行銷系學生日前在一家餐廳二樓舉辦活動，因希望吸引人潮到樓下炸雞店購買，向老闆提出2成回扣的合作請求，卻遭到拒絕。學生不滿後在社群平台發文批評老闆「態度超爛」，甚至用不妥言詞形容對方，結果引發網友熱議，反而遭到炎上。最終，主辦團隊緊急刪文並發表道歉聲明。

逢甲大學行銷系學生日前在一家餐廳二樓舉辦活動，因希望吸引人潮到樓下炸雞店購買，向老闆（如圖）提出2成回扣的合作請求，卻遭到拒絕。（圖／翻攝自 炸雞店老闆IG ）

炸雞店老闆也在社群平台回應：「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？地球不是繞著你轉，請尊重別人的選擇。」他的回應獲得大批網友支持。

針對此事，逢甲大學表示，學生已正式向商家致歉，校方肯定學生願意面對錯誤的態度，未來將加強學生在社會參與的素養，感謝各界的關注。希望透過這次事件，讓學生學習到更多與人合作及尊重他人的重要性。

