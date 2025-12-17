學生3貼自撞滿臉血 校長先罵人、拍照而非救助被批「邏輯有問題」

3名學生全身掛彩，其中一人今回診檢查是否有腦震盪。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕實在很誇張！高中生「三貼」騎微型電動二輪車，不巧當著校長面前撞車，明顯額頭破洞、滿臉血，校長卻先把人臭罵一頓還拍照，再問「傷得怎樣」，直到學生受不了說要去擦藥，校長才交代「把車牽去停好再離開」。住在偏鄉的家長請議員助理到校，聽校長說明到一半也忍不住問第一時間「怎麼不是叫救護車」？

學生稱，昨晚8時多為圖方便才「三貼」，突然發現校長才嚇得自撞，先被校長罵了5到10分鐘、還拍照，他們完全不知道拍照的用意，最後痛得受不了、開口說要回宿舍擦藥，校長才交代「把車牽去停好再離去」，但後來實在太痛，才決定自行搭車就醫，並自行通知家長。

校長說，他昨晚目擊學生就在他面前騎車撞上安全島，「他們還沒開大燈」，他也上前查看傷勢，但學生自稱「沒事」，他才拍照，打算傳給老師以供辨認學生身分後續處理。

導師怒：別人通知我才知道小孩在醫院

台東縣議員吳景槐助理黃信豪與議員陳政忠助理受家長委託連夜趕到學校，聽了校長這番話，反問：「怎麼不是叫救護車？他們口裡說『沒事』，樣子像是沒事嗎？」、「學生流了一臉血，你拍照做什麼？很離譜啊！」

校長還是稱，學生自認沒事，他才繼續處理「校方流程」。

只是所謂的「校方流程」是記過懲處還是如何卻不得而知，議員助理們卻發現，總之就是不包括校安通報與通知家長，一頓質疑之後，學生導師正從急診室步出，校長居然扯「我有第一時間通知導師，但不知為何，導師卻沒接電話」。這番聽來像是「轉移炮火」的說法，氣得導師摔手機怒罵：「你才打了一通！我還是別人通知才知道我的小孩在醫院！」

其實這位導師脾氣火爆也耿直，歷來將學生當自家小孩照顧不遺餘力，日前該校也被質疑管教不當，導師還幫忙解釋、維持校方名聲，如今感覺「被落井下石」，更何況班上一次3名學生受傷請假，他還要安撫火大的家長，更是氣憤難耐。

校長(右)被家長們指責處置不當。(記者劉人瑋攝)

