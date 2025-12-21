學生PO「中山砍人不揪」遭法辦！輔大：12/22約談學生

台北捷運於19日發生隨機連續攻擊事件後，輔仁大學的彭姓學生在Instagram限時動態中發表了「中山砍人不揪」的言論，引起社會的廣泛關注與疑慮。警方接獲報案後，迅速通知彭姓學生及其家長到案說明，並已通報學校以加強後續的關懷與預防措施。

輔仁大學的彭姓學生在Instagram限時動態中發表了「中山砍人不揪」的言論，引起社會的廣泛關注與疑慮。（圖／翻攝畫面）

根據《自由時報》報導，輔仁大學將於明天約談該學生，並進一步加強輔導。彭姓學生事後對其不當言論表示深感後悔，並在社群平台上發表道歉，表示未能意識到其用詞可能引發他人不安與誤解。輔大軍訓室也在校園網站上發布了「捷運中山站隨機傷人事件處理原則」，提醒師生在搭乘大眾交通工具時提高警覺，並呼籲網路言論需謹慎，以免觸犯法律。

輔仁大學的彭姓學生道歉。（圖／翻攝畫面）

輔仁大學的彭姓學生道歉。（圖／翻攝輔仁大學官網）

