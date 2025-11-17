學用合一友善關懷 龍華科大〈鼓韻觸感〉榮獲德國紅點獎

【民眾新聞葉柏成新北報導】龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系再度在國際舞台上發光發熱！該系學生王月娟、吳思穎、吳彩卉在蕭誠一老師指導下，以作品「Tactile Drumbeat – 鼓韻觸感」，在全球設計界矚目的「德國紅點品牌與傳達設計獎」（Red Dot Award: Brands & Communication Design 2025）賽事獲得「紅點獎」殊榮。

龍華科大校長葛自祥表示，龍華科技大學秉持「學用合一」的辦學理念，鼓勵學生勇於挑戰國際舞台，將創意化為具體成果。透過參與國際競賽，學生得以拓展視野、累積實作經驗，培養跨域整合與創新能力，未來必能在設計產業發光發熱，成為具國際視野的優秀新世代人才。

他指出，獲獎作品「鼓韻觸感」，是一款專為聽覺障礙者設計的互動式鼓節奏裝置。提供聽障者一套學習與創作音樂節奏的解決方案，透過創新技術，讓聽障者能以「觸覺」感受音樂的律動，實現他們對鼓樂學習與創作的渴望。

團隊成員王月娟同學分享，這項作品的核心概念是利用觸感回饋，結合磁流體的視覺跳動，讓聽障者能即時感受到每一次敲擊所產生的震動。

《圖說》作品曾入圍 2025 新一代設計展互動設計類，現再獲紅點設計獎肯定，凸顯龍華科大文創系在創新設計領域的卓越實力。〈龍華科大提供〉

搭配直覺式的 App 介面，聽障者不僅能輕鬆學習鼓節奏，還能進一步創作屬於自己的樂曲。吳思穎、吳彩卉同學則提到，從專題發想到最終作品成型，團隊始終秉持「友善關懷」的設計初衷。

葛自祥表示，長達一年多的時間，他們經歷了無數次的討論、修正與測試，不斷優化 App 與產品之間的互動機制，才得以創作出這款作品。這次能獲得國際大獎的肯定，讓團隊成員感到無比振奮，也給予了他們巨大的鼓勵。

《圖說》「Tactile DrumBeat－鼓韻觸感」作品展出畫面，呈現創新互動設計成果。〈龍華科大提供〉

指導老師蕭誠一說，鼓勵學生參與國際級設計競賽一直是文創系的重要方向，透過競賽歷程，學生能從不斷修正與驗證中累積寶貴經驗。該作品曾入圍 2025年新一代設計展互動設計類，如今更獲得紅點獎的肯定，充分證明龍華科大學生的創作實力已達國際水準。

龍華科大文創系主任倪建芝強調，設計競賽不僅展現創意，更是整合能力的實際驗證。系上長期投入設備升級、專題輔導與競賽補助，讓學生能在良好環境中發揮所長。此次獲獎，是對系所教學成果與學生學習成效的高度肯定。