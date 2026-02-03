學用合一接軌產業 義守大學以 SDGs 設計競賽打造企業最愛新世代人才

記者鍾和風/高雄報導

為鼓勵學子透過設計專業回應社會議題，並培育最懂產業的設計新銳，義守大學持續以「學用合一、打造即戰力」為核心辦學理念。義守大學視覺藝術與設計學系（以下簡稱視設系）舉辦「2025 SDGs 視覺設計學生創意競賽」，以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，題材涵蓋環境保護、社會關懷與科技應用等多元面向，展現青年世代以創意設計回應永續發展的行動力。

本屆競賽分為「AI 組」與「一般組」兩大類別，廣邀全國學生踴躍參與，共吸引來自 52 所學校、近 500 件作品參賽，充分展現學生對社會議題的高度關注與創作能量。頒獎典禮已於今年 1 月 22 日在義守大學校本部隆重舉行。

廣告 廣告

「AI 組」金獎由光復高中朱婉琪奪得，作品《海洋污染》以浮世繪工筆風格描繪海洋垃圾對生態的威脅，透過暗色巨鯨與群魚的強烈對比，揭示美麗表象下潛藏的污染真相，喚起大眾守護海洋的共同責任；銀獎由景文高中謝玟慧獲得，其作品《Plastic Ocean》以塑膠垃圾拼組成章魚形象，象徵海洋逐漸被人類廢棄物佔據，呼籲社會正視日益嚴峻的海洋污染問題；銅獎則由嘉義高商侯芸蓁榮獲，作品《武海》以武士揮刀守護遭塑膠吞噬的海洋為意象，點出人類在環境保護中責無旁貸的角色。

「2025 SDGs 視覺設計學生創意競賽」頒獎活動大合影。(圖/義守大學提供)

「一般組」金獎由華南高商陳永源奪得，作品《悠油海洋》以油污蔓延的海洋景象，對比冷漠航行的豪華遊艇，犀利批判人類對生態破壞的忽視；銀獎由三重高中蕭丞希獲得，其作品《守護心》結合寫實心臟與日常生活及醫療照護意象，呈現健康來自於每日細微卻持續的守護；銅獎則由育達高中秦子媗獲得，作品《海洋生態》將人類丟棄的垃圾排列成海鳥形狀，隱喻污染對海洋生物造成的威脅，提醒社會正視污染帶來的長期影響。

本屆得獎作品題材多元、表現手法各異，卻共同展現年輕學子對環境保護與永續發展議題的高度關懷，以及以創意設計回應社會責任的深刻思考。為延續競賽成果，視設系將於 2 月 11 日至 3 月 1 日，在高雄市岡山文化中心藝文廊道舉辦「2025 國際 SDGs 永續視覺設計邀請展暨學生創意競賽成果展」，邀集來自全球約十個國家的設計師、藝術家與教授作品，與學生得獎作品共同展出，期盼透過競賽與展覽平台，為永續發展注入更多創意動能。

AI組銀獎得主-景文高中謝玟慧，作品《Plastic Ocean》。(圖/義守大學提供)

在培育學用合一的專業設計人才方面，義守大學視設系積極實踐「從課堂走向產業」的教學理念，近年持續與多家知名文創與內容產業廠商展開深度產學合作。其中，以台灣原創 IP《茶葉少女》聞名海內外的卡米客動漫有限公司（以下簡稱卡米客），即為視設系重要的產學合作夥伴之一，並擔任本屆競賽的協辦單位。

卡米客於 2025 年初推出《茶葉少女》日文漫畫後，於日本 KADOKAWA 旗下平台締造連續 35 週蟬聯排行榜冠軍的亮眼成績，成為台灣原創 IP 成功進軍日本市場的代表性案例，並預計於 2026 年展開為期一年的 IP 圖像授權計畫，同步於台灣及日本超過兩萬家便利商店通路販售，展現其在 IP 經營、內容創作與跨國產業鏈結上的成熟實力。

視設系期望透過與卡米客的產學合作，將實際產業經營經驗與 IP 操作模式導入課程，協助學生在學期間即建立對內容產業、IP 經營及國際市場運作的整體視野，全面強化未來職涯競爭力。本次競賽亦特別感謝台灣 SDGs 協會、中華民國美術設計協會、高雄文化設計發展協會、台灣設計跨界交流協會、樹德家商、安平陶坊、木百貨及卡米客等單位的熱情支持，使競賽成功結合教育、文化與產業實務。

AI組銅獎-嘉義高商侯芸蓁，作品《武海》。(圖/義守大學提供)

培養具備即戰力與實務力的人才，向來是義守大學的核心辦學目標之一。根據 1111 人力銀行與 TUN 大學網共同公布的「2026 企業最愛大學」調查結果，義守大學畢業生榮獲「南台灣企業最受青睞大學生」第一名，充分展現義守大學在強化學生就業競爭力與產業接軌上的卓越成果。選擇義守大學，不僅是選擇一條優質而扎實的學習之路，更是選擇一條與產業同行、與未來就業緊密連結的發展道路。