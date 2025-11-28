學用合一深耕在地 縱谷跨域書院發表《根在花蓮》專書

東華大學縱谷跨域書院發表《根在花蓮》專書

由國立東華大學縱谷跨域書院與花蓮縣政府攜手推動的「花蓮縣政府獎助東華大學縱谷青年花蓮學研究計畫」，日前假東華大學301簡報室舉辦113年度成果發表會，多位來自產官學界的代表共同見證青年學子將學術知識轉化為在地實踐的豐碩成果。

東華大學張文彥副校長致詞時強調，大學教育不應侷限於校園圍牆之內，東華大學長期致力於鼓勵學生走出教室，培育具備思辨力、行動力與社會責任感新世代人才。這次與花蓮縣政府合作計畫，成功引導學生將教科書中理論，轉化為解決真實問題行動方案。

花蓮縣政府彭偉族參議表示，縣府相當重視青年的聲音，徐縣長自上任後便著手籌設青年發展中心，就是希冀能將更多青年的創意與夢想於花蓮實踐，使其成為地方生活圈、文化圈的一部分，共同推動花蓮前行。

這項計畫為四年期計畫，透過開設「認識花蓮」課程帶領學生走入田野，藉由不同單元啟發對在地議題的興趣，再經由撰寫研究計畫的輔導，給予學生一年時間實踐並提交具體行動方案成果。

《根在花蓮—土地、聲音與行動》專書，共收錄13篇通過嚴謹外審機制的成果，主題涵蓋社會、生態、文化、教育與政策倡議等多面向，展現出青年學子們的高度創造力與公共關懷精神。

發表會上特別頒獎表現傑出的黃致豪、倪華恩及鄭巧筠同學，首獎得主黃致豪表示，透過這項計畫深刻體認到社會議題的複雜性與份量，也在執行過程中反思自己的生命歷程，期許未來能持續投身相關領域。