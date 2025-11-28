學用零落差 中臺科大醫放系新鮮人定錨「小侖琴盃」創意爆發技藝吸睛

wm20251127204102060933

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在醫療影像科技快速演進、全球健康安全議題日益受重視的今日，中臺科技大學持續以創新教學與專業培育回應社會需求。中臺科大醫學影像暨放射科學系於26日舉辦第六屆「小侖琴盃技藝競賽」，以大一「新鮮人計畫」（Freshman Project）為核心，結合「做中學、學中思」精神，引導新生運用創作想像與臨床思維，從入學第一學期就建立醫放專業的基礎視野。本次活動共14組、63位學生參與，並邀請中南部技高端師長、高中校長及臨床放射科專家共同評審，包含神岡高工李世程校長、東勢高工周文松校長、雲林巨人高中林山章校長、新民高中機械科江夙儒主任以及衛生福利部豐原醫院放射科朱雪碧總放射師等，充分展現中臺科大培育專業人才的教育力與社會連結能量。

中臺科大陳錦杏校長致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

活動特別結合大一定錨課程「醫學影像暨放射科學概論」，鼓勵新生以「災難醫學」為核心進行創意實作，包括戰爭救援、地震傷患處置、海嘯災害應變等情境。學生透過劇情設計、影像理念、放射科流程等元素。最終由郭庭維、劉侑倫、陳揚、黃俊傑、謝昀佑的作品「這樣不對ㄟ」奪得第一名；第二名為黃曉靜、何翊萍、謝亞竹、史侑芸、劉芷岑的「吃吃喝喝」；第三名則為唐宥畯、莊禾聖、莊宓錤、陳姿潔、陳聖杰的「彰中南苗隊」，另有三組作品獲得佳作肯定。

同學們解說參選作品。（圖/記者廖妙茜翻攝）

多位評審對本次學生的表現皆給予高度評價。雲林巨人高中林山章校長指出，透過技藝競賽與課程整合，讓學生在無壓力的創作中培養專業素養，是醫放系「學用零落差」的重要特色；東勢高工周文松校長則感動表示，新生僅入學三個月便能呈現如此具深度的成果，顯示課程引導與學習氛圍相當成功。衛生福利部豐原醫院放射科朱雪碧總放射師也分享，競賽要求穿著白袍的安排極具教育意義，因為白袍象徵專業責任與醫療使命，提醒學生以更專注、更嚴謹的態度面對未來的臨床挑戰。

中臺科大醫放系「小倫琴盃技藝競賽」大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中臺科大醫放系林政勳老師分享，推動小侖琴盃鮮計畫六年來，目的在於讓新生在大學初期建立自信、學習熱忱及團隊合作力，競賽中雖然不乏天馬行空的創意，但「學生就是要敢做夢」，創新能力往往起於想像，而醫放教育正需要這樣的思考模式。這樣的學習歷程更呼應「SDGs 4優質教育」與「SDGs 9產業創新及基礎建設」，為人才培育帶來更具前瞻的價值。

中臺科大長期致力於「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」的教育理念。透過「小侖琴盃」等活動，不僅培養學生的專業技能，也加強跨校合作、臨床連結與區域影響力，展現大學在永續人才培育與社會回應上的積極角色。