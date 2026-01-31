學甲寵物園區變更都計 增闢聯外道路

為配合學甲寵物園啟用的交通需求，都發局區變更都市計畫，增闢聯外道路。(都發局提供)

記者翁順利／台南報導

「學甲多功能教育園區」近期內即將啟用，當地的交通需求激增，市府都發局辦理「變更學甲都市計畫（部分農業區為道路用地）案」，增闢一條十二公尺寬的道路，自日前實施公開展覽三十天，邀請民眾一起關心並提供意見。

都發局表示，學甲多功能教育園區未來將結合動物收容、教育推廣及參訪互動等多元功能，園區完工後，將有動物收容車輛、大型參訪車輛及清潔作業車輛等進出。然而，目前通往園區的道路寬度僅約四至五公尺，空間不足，已不敷未來交通需求，也容易影響行車安全。

因此，為配合園區未來對外通行需求，都發局透過都市計畫變更程序，調整部分農業區為道路用地，未來規劃拓寬為十二公尺計畫道路，以改善園區對外交通條件，讓車輛進出更順暢，降低交通壅塞與行車風險。並於日前在學甲區公所舉辦公開展覽說明會，計畫範圍的土地所有權人及當地民眾出席踴躍，仍歡迎民眾查詢及提供書面意見。