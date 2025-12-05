學甲華宗盃排球賽6日開打 體育志工整理選手村環境

學甲華宗盃排球賽六日開打，台南市體育志工委員會的志工們，比賽前夕忙著整理選手村環境。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊/學甲報導

第四十六屆華宗盃排球錦標賽六日開打，今年共有三百三十九支隊伍、逾五千名選手較技，因應選手住宿需求，承辦的學甲區公所分設九處選手村，學甲區長張明寶五日陪同副秘書長徐健麟前往巡視，台南市體育志工委員會的志工也協助整理環境迎賓。

張明寶指出，今年懷宗盃排球賽六日起開打，賽程長達五天，為方便選手住宿，區公所提供華宗公園康樂台、學甲國中、學甲國小、豐和里、慈福里活動中心、法源禪寺、學甲幼兒園、名人社區學苑及大灣清濟宮等地為選手村，因應天氣變化，各場地均舖設地墊或毛毯、完善衛浴設施等。

比賽前夕，投入選手村場地整理的台南市體育志工委員會，志工們一早在學甲國中拖地掃除、巡視教室與衛浴設備，期讓全國各地的選手住得舒適，感受學甲的熱情。

市府副秘書長徐健麟也前往大灣清濟宮與多處選手村巡視，了解住宿配置、動線安排及安全維護措施，並肯定廟方與各單位對賽事的積極準備。