學甲警攜手朱王公 送暖36戶弱勢

學甲分局攜手「朱王公|愛相隨行善團」寒冬送暖。（民眾提供）

記者黃文記∕學甲報導

寒風乍起，學甲、將軍與北門沿海地區在入冬後總是特別刺骨。然而，在這樣的季節裡，卻有一股持續二十八年的溫暖力量，悄悄走進弱勢家庭的門口。今年學甲警分局再度攜手「朱王公—愛相隨行善團」，展開一年一度的寒冬送暖，親訪三區共三十六戶弱勢家庭，送上生活物資、禦寒用品與關懷金，為最需要的人獻上一份踏實的安心。

這項善舉源自「朱王公黃師姐」多年來不間斷的愛心行動。行善團創立至今，從最初的幾位志工擴大到如今有許多警察、企業與地方人士參與，愛心像雪球一般愈滾愈大。而親送物資的過程中，不少家戶都因為意外、疾病或環境因素而生活艱辛，但每當他們打開門，看見警察與志工們提著滿滿物資站在門口時，那份驚喜與感謝，往往讓現場的行善志工也悄悄紅了眼眶。有人因久病無法工作，靠著微薄補助過日子；有人獨自扶養幼兒，生活壓力沉甸甸，但這份雪中送炭，讓他們知道自己並不孤單。

此次物資發送除了白米、油品、乾糧、營養食品等生活必需品外，也準備了毛毯、毛帽、手套等禦寒用品，以及口罩與貼布等保健物品。學甲分局亦把握機會進行社會安全網與防詐宣導，希望不只送物資，更送上保護自己生命與財產的能力。

學甲分局長巫建德表示，寒冬送暖不只是送物資，更是讓弱勢族群知道「這個社會有人在乎你」。他也提醒民眾提高警覺，別因小利誤信詐騙集團而成為洗錢共犯，呼籲大家互相關心、互相提醒，共同守護社區安全。