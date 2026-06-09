學甲鮮饌公司首批40呎貨櫃台灣虱目魚外銷加拿大

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農業局長李芳林(右二)參加學甲鮮饌公司首批四十呎貨櫃台灣虱目魚外銷加拿大儀式。(農業局提供)

記者盧萍珊／學甲報導

學甲鮮饌公司首批四十呎貨櫃（總重達二十噸）的台灣虱目魚外銷加拿大，進駐當地大型連鎖超市通路，成為台灣首家將虱目魚打入加拿大零售市場的企業，象徵台灣優質虱目魚邁向國際舞台，具有指標性的意義。

市長黃偉哲表示，這次合作的加拿大連鎖超市體系，為當地上市企業，於加拿大全國擁有超過一千家分店，通路規模龐大，具有高度市場代表性。鮮饌國際不單奪下亮眼的外銷經貿成果，更象徵台灣虱目魚成功叩關國際主流市場，若銷售表現理想也將進一步推動契作制度，市府也會持續輔導更多養殖戶取得國際認證，共同擴大外銷量能，帶動整體產業升級。

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鮮饌國際表示，鮮饌國際近年持續投入品質升級與國際驗證，陸續取得碳中和認證，以及國際BAP（二星）虱目魚驗證，目前更是全球唯一取得該項虱目魚高端國際認證的企業。過去虱目魚外銷多以華人市場為主，此次能成功進入加拿大白人連鎖超市，代表當地消費者對台灣虱目魚品質與食品安全的高度肯定，也象徵台灣水產加工與品牌實力已逐步獲得國際市場認可。

農業局長李芳林表示，市府將與業者持續攜手深耕國際市場，推動台灣水產品牌化與高值化，讓更多國消費者認識來自台南，進一步帶動養殖漁業邁向國際。