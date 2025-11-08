學甲8旗艦社區踩街 秀社參成果

學甲區大小旗艦社區聯合成果展，踩街表演很熱鬧。（學甲區公所提供）

記者黃文記／學甲報導

學甲區新榮、西明、平東、宜民、美豐、宅港、仁得及大灣等八個社區共同推動大小旗艦及社參計畫，八日發表成果，內容有踩街、義剪、筋絡按摩、社區表演、還有摸彩活動等。區長張明寶及各級民代到場與民眾同樂，場面熱鬧。

區長張明寶表示，大小旗艦計畫核心精神在於跨社區合作與資源共享，藉由結盟、學習與創新，強化社區凝聚力，打造安全、友善與幸福的生活環境，讓每個社區都能成為居民的第二個家。

踩街活動由學甲慈濟宮出發，踩街表演隊伍由新榮社區九十多歲的陳振成擊鼓開道，社區有活動，必能看到他的身影，社區成為他生活中的另一個家；區長張明寶率參與人員，隨著大鼓聲沿著學甲市集街道分送金莎花棒與居民互動同歡。

成果展館內活動社區接力演出，節目包含西明社區的「五虎將」藝陣、美豐社區的土風舞〈夜夜夜夜熬〉、宜民社區的長者律動〈我的年代叟當其衝—再出發〉、西明與平東社區的街舞〈來個碰碰〉、宅港與大灣社區的「婆姐平安行」及繪本故事〈婆姐的守護〉，以及新榮社區的〈耆鼓有愛木箱無礙〉鼓樂表演，節目內容多元且充滿活力，贏得滿場掌聲。