學界挺「五老星憲法法庭」！連署名單被網起底「與大罷免重合」

憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，引發爭議。挺綠學界、法界為此發起連署力挺，甚至譴責缺席的大法官，反遭網友起底跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆「綠友友清單」、「五老星憲法法庭」。

憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，引發爭議。（圖/資料照）

坊間近日出現一份宣稱〈公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明〉，聲明中甚至批評蔡宗珍、朱富美、楊惠欽三位大法官過去一年，長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害。然而網友透過AI比對發現，這份連署名單中有172位連署人士，與曾參與大罷免的連署名單高度重疊且立場一致。

網友留言。（圖取自批踢踢）

這個結果引發PTT網友的議論，有網友直言，「如果這真的是一個合憲判決，還需要找這麼多人來力挺嗎？真像是自己心虛，就找一堆人來助拳的感覺」、「被AI看破手腳了還在發，鳥到底會不會飛」、「不然大法官民選阿，笑死！從民進黨自己都反劉，不聽話就不能當大法官，中立」、「你當人民是文盲」、「綠友友清單」、「大法官大成功，演員上場啦」、「保皇黨快跟上啊，賴皇不能亡」、「一堆綠色的自嗨，大罷免既視感」、「支持的理由僅僅只是憲政衝突卡關，不關心五老星憲法法庭本身是否合規，連基本的各打50大板假中立都做不到」。

網友查詢結果。（圖取自批踢踢）

立法院在民國113年12月20日三讀通過《憲訴法》第4條、第30條及第95條修正條文，經行政院移請立法院覆議，立法院覆議決議維持原案，總統114年1月23日公布；修正條文，明定大法官總額為15人，參與評議的人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

