學界攜手助光復 台大E勢泮校友會捐逾300萬

光復鄉遭洪災重創，為協助受災民眾早日恢復正常生活，台大管理學院副院長謝明慧教授、SEED執行長董建華、及台大「E勢泮」校友會，號召愛心捐款超過三百萬元，攜手慈濟基金會共同援助受災民眾。慈濟慈善基金會執行長顏博文，親赴台北致意 並轉交上人感恩信，感謝學界與企業界攜手關懷災區。

台大E勢泮校友會會長 蘇哲生：「一開始的LINE群組裡面，可能只有幾百位，可大概不到一天，就快到一萬多位這樣，說要到光復地區去，出動跟支援這樣。」

一夜之間大聲疾呼，在聯繫的群組，將四散各地的台大E勢泮校友，以「奉獻社會」做號召，凝聚為花蓮光復洪災展現具體行動。台大管理學院副院長 謝明慧：「這一次裡面 我們就看到，很大的善的力量，不只是慈濟動員，其實看到非常多的，社會各個階層，尤其是年輕人，這個善的力量也出來了，所以 就算這個小小的，拋磚引玉吧，希望未來我們的學員，能夠更多的投入，讓台灣越來越好。」

謝明慧教授因為母親是慈濟志工，了解慈濟在災害救助持續且長期有效率的關懷，與慈濟基金會合作，要提供受災家戶最切實的協助。NS「這個看起來真的很尊榮，是真的滿尊榮的，謝謝 謝謝。」

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「上人都希望 不是因為捐贈，而是希望一起來，參與這樣的一個良善的事業，所以我們也期待未來可以跟，台大E勢泮的校友會，能夠多些互動。」

凝聚台大管院、及E勢泮校友會、企業界力量，共募得超過三百萬元善款，慈濟基金會將以慰問金致贈受災家戶，實現對土地的深切關懷，為光復鄉復原工作注入更多實質幫助。

