學界攜手助光復 台大E勢泮校友會捐逾300萬
光復鄉遭洪災重創，為協助受災民眾早日恢復正常生活，台大管理學院副院長謝明慧教授、SEED執行長董建華、及台大「E勢泮」校友會，號召愛心捐款超過三百萬元，攜手慈濟基金會共同援助受災民眾。慈濟慈善基金會執行長顏博文，親赴台北致意 並轉交上人感恩信，感謝學界與企業界攜手關懷災區。
台大E勢泮校友會會長 蘇哲生：「一開始的LINE群組裡面，可能只有幾百位，可大概不到一天，就快到一萬多位這樣，說要到光復地區去，出動跟支援這樣。」
一夜之間大聲疾呼，在聯繫的群組，將四散各地的台大E勢泮校友，以「奉獻社會」做號召，凝聚為花蓮光復洪災展現具體行動。台大管理學院副院長 謝明慧：「這一次裡面 我們就看到，很大的善的力量，不只是慈濟動員，其實看到非常多的，社會各個階層，尤其是年輕人，這個善的力量也出來了，所以 就算這個小小的，拋磚引玉吧，希望未來我們的學員，能夠更多的投入，讓台灣越來越好。」
謝明慧教授因為母親是慈濟志工，了解慈濟在災害救助持續且長期有效率的關懷，與慈濟基金會合作，要提供受災家戶最切實的協助。NS「這個看起來真的很尊榮，是真的滿尊榮的，謝謝 謝謝。」
慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「上人都希望 不是因為捐贈，而是希望一起來，參與這樣的一個良善的事業，所以我們也期待未來可以跟，台大E勢泮的校友會，能夠多些互動。」
凝聚台大管院、及E勢泮校友會、企業界力量，共募得超過三百萬元善款，慈濟基金會將以慰問金致贈受災家戶，實現對土地的深切關懷，為光復鄉復原工作注入更多實質幫助。
更多 大愛新聞 報導：
企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復
其他人也在看
豬瘟案場仍有病毒 補助出爐下週申請2／貨輪走私133公噸冷凍牛雞豬肉 遭警檢查扣
最近台灣積極防堵非洲豬瘟疫情，真的是不要做這種害人害己的事！高雄警方接獲情資，有外籍貨輪走私冷凍肉品，警方隨即跟海巡合作，海上進行攔截133公噸牛、雞、豬肉品。另外，為了防堵疫情，邊境管控也加嚴。衛福部長石崇良今天表示，機場將取消「免檢疫綠色通道」，所有手提行李一律接受X光檢查。鏡新聞 ・ 1 天前
2025嘉義市石猴雕刻藝術創作 展現石猴工藝之美
(記者廖建智嘉義報導)「2025嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」即日至11月2日(日)止於嘉義市立博物館戶外園區展開，本活動串聯「大工藝嘉」展覽，藉由石猴雕刻藝師戶外現場創作，讓參觀民眾親見石頭成為活...自立晚報 ・ 18 小時前
養豬一級產業鏈補助方案 出爐
在禁運禁宰期間，從業人員、業者輔導補助方案出爐，傳統肉攤因暫停營業收入損失，每攤將補助三萬元、養豬農民延遲上市豬隻的飼料費用，每頭八一○元。陳駿季指揮官也表示，針對養豬一級產業鏈輔導補助方案，已經在院會討論，預計在下週一開始申請外界申請。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季表示，台中梧棲案例場在經過兩次清消後，仍分別在飲水區及牆面驗出兩處病毒核酸，因此他在會中除提醒臺中市政府強化案例場之清潔及消毒，包含人員及車輛的管制，場內各項可能污染物品應妥適消毒、包裝及銷燬，同時請國防部化學兵支援，另也由中央組成專案小組團隊協助案例場之清消作業。畜牧司表示，在禁運禁宰及禁用廚餘期間，已取得廚餘再利用資格的養豬場轉用飼料，每頭補助三百元，另協助清運至環境部指定場所之油資補助，依規模分可 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
居民抗議北外環四期工程 黃偉哲：研擬合法機制兼顧居民權益
台南都會區北外環道路第四期新建工程，引發居民抗議。台南市議員林依婷今天市政總質詢，北外環是市區連接南科的重要交通建設，建議市府針對受影響的居民，研擬合法且合理的補償方式，例如提高容積率等方式，好讓工程可以趕快發包，加速工程的進行。市長黃偉哲表示，北外環工程推動過程中，市府始終秉持公開、公平、公正的原自由時報 ・ 1 天前
打造全齡友善環境 中市都發局修正坐式及蹲式男女廁間比例基準 落實性別平權
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為提升台中市公有建築物廁所環境品質及落實性別平權，市府於110年訂 […]觀傳媒 ・ 22 小時前
防非洲豬瘟 應變中心：提高入境旅客行李查驗比例
（中央社記者汪淑芬台北30日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今晚表示，關於入境旅客行李查驗，維持非洲豬瘟高風險國家的分流制度不變，但針對所有入境旅客的行李查驗比例提高。中央社 ・ 20 小時前
川普突恢復核試 美俄中朝伊.核武賽升溫
美俄核控條約即將到期前100天，美國總統卻川普在川習會前夕，突然宣布啟動核武測試。同時，俄羅斯也成功試射「海神」核動力超級魚雷，北韓則重申將核武地位入憲法，不可動搖，堅定威懾東北亞到底，因此南韓積極爭取在美國幫助下建造核動力潛艇。歐洲最大核電廠札波羅熱電廠，在烏俄戰爭中遭俄軍佔領，十月卻發生連續斷電30天的危機。美國六月份轟炸伊朗核設施後，至今國際原能總署無法進入檢查，神秘的核武在全球地緣政治中，扮演著恐嚇威懾的重要角色。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
台大管院E勢泮校友會募三百萬攜手慈濟捐光復
花蓮光復鄉經歷了罕見的馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩災害，災情慘重，重建之...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前
張麗善怒轟中央「防疫不能被46萬頭豬綁架」 籲速禁廚餘養豬、轉危為機推循環經濟
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】面對非洲豬瘟威脅再起，縣長張麗善今(30)日於縣議會答詢時強烈呼籲中央政府，應互傳媒 ・ 1 天前
回味坣娜深情好聲音！經典綜藝《豬哥會社》意外爆出烏龍事件 再添難忘一幕
四季線上／陳軒泓 報導演唱〈奢求〉、〈自由〉等數首經典歌曲的美聲歌后坣娜驚傳10月16日因病過世，享年59歲，消息一出震撼演藝圈與歌迷，各界紛紛表達哀悼。而她溫暖深情的歌聲深受歌迷喜愛，也成為許多歌手看齊的目標，坣娜除了擁有優美的嗓音，她所散發的優雅氣質更是人人崇拜她的原因。美聲天后坣娜傳過世消息，震驚演藝界（圖／翻攝Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 FB）說到歌藝，她唱紅多首動人情歌，曾以專輯《抱緊一點》、《自由》獲得金曲獎最佳國語女演唱人的提名肯定，談到戲劇，她在《台灣玉》、《大醫院小醫師》的生動演出，分別入圍了金鐘獎最佳女主角和女配角，不過要聊到坣娜的生命真正精彩之處，就是她那積極樂觀的人生態度，曾經歷車禍再次重生的她，因而開始接觸瑜珈，日後更成為瑜珈老師，開設課程，展開新人生。坣娜歷經車禍意外，靠瑜珈重啟人生坣娜曾上豬哥亮、侯怡君主持的《豬哥會社》，當時演唱〈奢求〉、〈抱緊一點〉讓全場聽得如癡如醉，與主持人之間也充滿風趣對話，坣娜也當場教起豬哥亮學做瑜珈，場面十分逗趣。提到與豬哥亮的互動，坣娜分享當年在秀場演出，對主持前輩都相當敬畏，不過有次她驚覺豬哥亮在台上靠她越來越近，甚至手伸到她背後作勢要摸背，誤以為要被「吃豆腐」了，結果豬哥亮急忙解釋是她的衣服拉鍊沒拉，才好意上前想幫忙，這段烏龍事件曝光後也讓眾人哭笑不得，也為節目又留下一幕經典。▶️《豬哥會社》完整節目線上看【FastTV飛速看】經典一次追👉點擊前往【看更多】坣娜離世震驚演藝圈！許富凱翻多年珍貴合影 淚憶過往：真的好喜歡她坣娜傳逝世曾曝被「紅斑性狼瘡」纏8年 嘆像「火燒身」看淡病況吐4字網友挖出25年前《親戚不計較》片段！驚呼台詞「預言100%成真」：台灣拿下奧運舉重金牌更多四季線上報導邱澤一改深情形象！《女孩》化身暴走丈夫難平復 求喊：別討厭我！田中千繪剪掉20公分長髮「個性大反轉」 強勢開槓黃秋生：終於可用中文溝通曾唱《包青天》主題曲！胡瓜「塗滿黑臉」驚變本尊 合體金鐘影帝網瘋猜：要重拍了？四季線上影視 ・ 1 天前
總統指示訂定各縣市減碳額度 環境部將找地方研議
總統府「國家氣候變遷對策委員會」今天(30日)召開第五次會議，環境部長彭啓明晚間在會後記者會上指出，減碳並非僅是中央政府的工作，賴清德總統要求訂出各縣市政府須負擔的減碳額度，環境部將積極與地方政府研議。此外，彭啓明也表示，綠能發展受到假訊息干擾，但淨零目標一定要靠再生能源，大家必須共同面對。 日前網路謠傳台南烏山頭水庫水面光電板以藥水清洗、汙染當地水質，遭經濟部嚴正駁斥。總統府「國家氣候變遷對策委員會」30日召開第五次會議，多名委員在會中提及此事。總統府發言人郭雅慧在會後記者會上轉述，台灣公民參與協會創會理事長何宗勳指出，相關錯誤訊息讓從事再生能源推動的業者與學者受到很大的打擊，希望國家能有打擊假訊息更科學的方法與工具；台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯也提出呼應，希望政府建構資訊平台，推動氣候資訊誠信，並防堵假訊息。 環境部長彭啓明表示，綠能推動確實受到假訊息的干擾，導致過去一段時間的發展稍微緩慢一點，但想要達到淨零就一定要靠再生能源；企業要加入RE100或是減碳的行列，再生能源也是唯一的選擇；而站在國家能源安全角度，台灣應保有不仰賴國外進口的再中央廣播電台 ・ 20 小時前
足球智庫／拉齊歐2大進攻主力受傷 明戰升班馬比薩2.5小首選
義甲第9輪壓軸戰將在明天（台灣時間31日）凌晨3時45分開打，由升班馬比薩在主場迎戰拉齊歐，前者目前處於降級區，後者繼續...Go Goal 勁球網 ・ 1 天前
新北重機與汽車爭格 議員喊開放全市機車格
[NOWnews今日新聞]新北重機騎士眾多，重機與汽車爭停車格問題，對此新北市交通局從今年8月起開辦重機可停一般停車格，有效減少9.4%重機停汽車格，並計劃在明年1月才進行全市試辦，對此議員黃淑君認為...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
中國化解地方債 多家融資平台與政府信用切割
（中央社台北30日電）為呼應官方化解地方債務、防止隱形債務不斷新增，原本擔負中國地方政府各項融資與投資功能的城投公司，正在密集與政府信用切割、剝離政府融資功能。中央社 ・ 1 天前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 1 天前
尿袋變紫色非吃錯藥！醫：移除導尿管才能有效控制感染
泌尿科曾浩翔醫師近期在門診接診一位女性患者，該患者兩個月前在他科手術後出現尿滯留情形，被放置導尿管至今未拔除。當患者進入診間時，曾醫師立即發現其尿袋呈現紫色，這是典型的「紫尿袋症候群」表現。中天新聞網 ・ 1 天前
母陪兒玩玩具遭提醒音量 高鐵強調勸導措施不含孩童
一名醫師在社群網站發文表示，家人今（30）日帶幼童搭乘高鐵，幼童玩玩具並未哭鬧，被服務人員勸導「要小聲一點」，且小孩母親還在車廂網袋內看到應該消失的高鐵寧靜車廂文宣小卡。但高鐵新聞稿回應強調，已聲明相關勸導措施並不包含孩童、嬰兒、幼童，或其他原因影響自主能力旅客的行為，另外已從這個月13日起更新文宣內容。公視新聞網 ・ 9 小時前
獨家／涼麵、滷豬腳出名！ 新店「老孫涼麵」與鄰爆糾紛
獨家／涼麵、滷豬腳出名！ 新店「老孫涼麵」與鄰爆糾紛EBC東森新聞 ・ 23 小時前
吳德榮：北台週末低溫探19度 11月3、4日雨區擴大
（中央社記者黃巧雯台北31日電）今天東北季風南下，氣象專家吳德榮表示，北部及東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，週末北台稍涼、低溫可再觸及約攝氏19度；11月3、4日水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大。中央社 ・ 10 小時前
華碩中配員工舉報執行長台獨 陸委會證實8/25"已除籍"
政治中心／綜合報導台灣企業陷入遭中國滲透的危機！今年三月起，華碩的中配員工錢麗，不滿公司內部電梯，播放特定媒體的新聞，竟以中國反分裂法，指控華碩執行長許先越，支持台獨，陸委會今天在立院答詢時，首度證實，8/25已經廢止錢麗的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。民視 ・ 22 小時前