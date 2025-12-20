學界攜手產業培育即戰力 高分署推動就業學程成果豐碩

高分署轄區共3間學校及2家訓練單位獲得優良學程及績優訓練單位評選肯定。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

勞動部勞動力發展署辦理補助大專校院辦理就業學程計畫優良學程及績優訓練單位評選，日前於新莊典華舉行頒獎典禮，今年全國共20個單位獲獎。其中，勞動力發展署高屏澎東分署轄區共有3所大專校院及2家訓練單位脫穎而出，展現產學合作與青年培育的豐碩成果。

高屏澎東分署分署長郭耿華表示，勞動部持續深化與學校及企業的合作，透過就業學程讓大專青年在學期間即能接觸實務課程並參與工作崗位訓練，有效縮短學用落差，提升就業競爭力。此次獲獎單位涵蓋營建工程與機電、生態環保與生物農業科技、經營管理、醫療保健與照顧服務等多元領域，皆能依據產業需求規劃訓練內容，培育成果具體，深獲評審肯定。

國立高雄科技大學水產食品科學系辦理「水產食品安全實務學程」，以「從農場到餐桌」的食品安全理念為核心，針對水產食品產業需求，整合食品科學、品質管理與檢驗分析等實務課程，並輔導學員考取食品安全管制系統相關證照，學員考照率高達九成，畢業後多能順利銜接職場，落實學以致用。

正修科技大學土木與空間資訊系推動「BIM建模技術於工程應用實務學程」，透過業界師資引導，運用資訊軟體將建築構想轉化為3D實體模型，培養符合產業需求的建模專業能力，學員畢業後就業率達八成，成功實現畢業即就業的目標。

高分署分署長郭耿華(左2)與宜特科技股份有限公司副總經理(左3)合影。(記者張翔翻攝)

輔英科技大學職業安全衛生系辦理「安全衛生作業主管人才培育實務學程」，課程內容涵蓋急救概論、職業安全衛生管理員證照輔導及甲種職業安全衛生業務主管訓練，協助學員在學期間即取得專業證照並熟悉職場環境，成為企業優先延攬的人才。

此外，宜特科技股份有限公司及彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院，透過與輔英科技大學合作，提供大專在校青年工作崗位訓練機會，在職場導師的帶領下，分別習得電子產業檢測分析技術及護理專業實務能力，學員結訓後表現獲企業肯定，順利留任，展現產學合作的實質成效。

高分署指出，將持續推動「補助大專校院辦理就業學程計畫」，今年度已結合轄區內11所大專校院，開設48個就業學程，提供515個職缺，強化學生在學期間與產業的連結，協助青年於畢業前即掌握產業技能、累積實戰經驗，成為企業所需的即戰力。