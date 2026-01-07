學科技永遠不嫌晚 慈大第三人生大學秀數位成果

學員們操作自走車

科技與AI不是年輕人的專利，慈濟大學第三人生大學「智慧健康與生活管理學分學程」，帶長輩們寫程式、玩無人機，還運用AI生成影像、辦虛擬展覽，用科技豐富高齡學員的人生下半場。



67歲的羅瑞鑫大哥，操作自走車穿越障礙、把水杯放到指定位置，他說，學新科技，首先要克服心理障礙，當小學生都能寫程式，他們一定也可以！



慈濟大學資訊科技與管理學系副教授謝依蓓老師就說，高齡學員們的學習態度，真的很讓人佩服，她教學這麼多年，第一次有學生主動要求「不要下課」，因應學生的需求與學習狀態，她的教學，也朝「立刻學以致用」的方向，所有的學習，都能產出成作品。



一個學期下來，同學們會用AI創作歌曲、生成影像、製作公仔、舉辦過虛擬展覽、還學會操作自走車、無人機、機器人，以行動證明，科技不是障礙，就算年齡增長，也能善用科技、接觸新世界。