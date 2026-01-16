學科能力測驗１７～１９日登場 宜蘭考區設置宜蘭大學

一一五學年度學科能力測驗於十七日起至十九日舉行，宜蘭考區之考試地點設置於宜蘭大學。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

一一五學年度學科能力測驗將於十七日起至十九日舉行，宜蘭考區之考試地點設置於國立宜蘭大學教穡大樓、綜合教學大樓、生資大樓及人管院大樓。宜蘭考區考生人數共計二千三百十三人，總計六十七間試場。此次考試除設置考生休息區，休息時間亦開放試場供考生休息及用餐。

宜蘭考區提醒考生考試當日務必攜帶應試有效證件正本，包含：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。（提醒有效證件不包含學生證，健保卡需要有照片才是應試有效證件。）另為避免違反試場規則，導致扣減分數，提醒考生進入試場就座前，應確認鐘錶之鬧鈴功能均已關閉，取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類）；並將行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）置於臨時置物區。

考試當日，建議考生盡量提早出門，以避開進入考區學校時的人群聚集。考試期間，考生車輛除可利用周邊停車場外，亦可選擇宜蘭大學地下收費停車場。為了維持考區寧靜，請行經考區周遭道路的車輛降低音量，如有宣傳車亦請暫時關閉聲源，使考生得以專心應試。