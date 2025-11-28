學童不再怕看牙 牙醫院長楊曜聰走進校園陪孩子克服恐懼

wm20251127200329969274

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為提升學童口腔衛生保健，彰化縣立文祥國小近日配合縣府推動的「校牙醫計畫」，邀請秀欣牙醫診所楊曜聰院長親自進入校園，為全校學生進行口腔檢查、衛教說明與蛀牙預防指導。楊院長以親切態度與專業診斷，讓孩子們在輕鬆、無壓力的氛圍中建立正確的口腔清潔習慣。

彰化縣政府為確保各國小學童皆能接受完整口腔保健，每年編列經費由各校聘請牙醫師到校巡檢。文祥國小校長楊素綾表示，學校原本因附近牙醫診所多受時間限制，遲遲無法媒合。直到某次活動中巧遇秀欣牙醫診所楊曜聰院長，提出需求後便立即獲得允諾。「真的非常感謝楊院長的義舉！」楊校長感動地說。

秀欣牙醫診所楊曜聰院長不僅在專業領域享有盛名，行有餘力社會致力社區與社團服務更是貢獻卓越。（圖／記者周厚賢攝）

楊曜聰院長特別利用下午上課時段，帶著檢測儀器與助理團隊到校，一位接一位細心替孩子們檢查牙齒，並逐一提供改善建議。以往孩子們到牙醫診所多抱持緊張與害怕，在熟悉的校園環境中，看到親切的「院長叔叔」，反而放鬆心情、乖巧排隊接受檢查。楊院長指出，國小階段最常見的問題包括刷牙方式錯誤、攝取過多含糖食物等，容易導致蛀牙。他也耐心向學童解說正確的清潔技巧，希望孩子們了解只要養成良好口腔衛生習慣，就能避免看牙時的恐懼與不適。

仔細的看、詳細的紀錄，楊曜聰院長看診的專業度完展現出。（圖／記者周厚賢攝）

文祥國小校長楊素綾表示，一般牙醫因門診忙碌，很難抽空到校服務；楊曜聰院長願意付出寶貴時間，是相當感動的付出。同時，她也推崇楊曜聰院長畢業於醫科，長年投入牙科醫療服務外，也積極參與多項社區服務團體，包括救國團彰化縣委員會、國際扶輪社、彰化縣觀護協會，以及現任彰化縣政府顧問等。無論在哪一個需要關懷的角落，都能看見他默默付出的身影。