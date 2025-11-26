學童全英文演繹飛虎將軍生平

安慶國小將飛虎將軍忠勇故事改為英語話劇，並將其編纂為課程教材，廿六日至飛虎將軍廟敬獻教材。 (安慶國小提供)

記者王勗∕台南報導

安慶國小將飛虎將軍忠勇故事改為英語話劇，並將其編纂為課程教材，師生廿六日特前往安南區飛虎將軍廟敬獻教材，現場也辦理讀劇展演，以英文將飛虎將軍故事娓娓道來，安慶國小也企盼持續推動在地文化教材及國際教育，讓學子學習文化、跨越國界。

一九四四年台南空襲時，日本海軍飛行員杉浦茂峰少尉駕駛戰機與美軍在台南海尾寮莊上空對戰，交火間杉浦氏戰機尾翼被擊中，為避免戰機墜落危及村落平民，杉浦氏並未選擇跳機求生，而是駕駛戰機飛往戰場外圍魚塭、農地空地，確認安全的杉浦氏才最終跳傘求生，未料遭美軍戰機擊破降落傘，從高空墜亡。杉浦茂峰於安南區飛虎將軍廟一帶陣亡，得年廿一歲。

廣告 廣告

校長羅智韋表示，杉浦氏的無私與勇氣感動了地方居民，也成為地方信仰，每年也有日本參拜團前來祭祀緬懷。安慶國小推動「飛虎將軍」課程，不只是教授歷史，更希望讓孩子從故事中學習尊重生命、體貼他人與跨文化理解。也希望學子也能將善意跨越國際，成為照亮他人的光。

安慶國小師生廿六日敬獻教材時，也特別以全英語呈現飛虎將軍從日本飛行員到成為台灣守護神的生命故事，也以歌曲歌頌飛虎將軍英勇無畏、守護地方的精神。安慶國小也將今年最新編纂的「飛虎將軍課程教材」贈予廟方，象徵著跨代教育的銜接與傳承。