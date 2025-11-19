學童共創小星星的願望 「2025東興圳光藝節」12/13閃耀登場

▲新竹縣政府文化局辦理東興圳光藝節，邀請東興國小學生共同創作。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】2025東興圳光藝節即將登場，今年主題為「一閃一閃亮晶晶」，串起城市夜色與童年的記憶，活動延續與在地學校共創的理念，文化局邀請六家、東興、興隆與嘉豐等4所國小，共約200名學童參與創作，以「願望與夢想」為題，讓孩子的創意在東興圳水岸間綻放成閃爍的光。

縣長楊文科表示，「2025東興圳光藝節」不只是光影藝術的饗宴，更是一場屬於孩子們的夢想聚會。縣府將持續推動文化與教育的結合，讓藝術走進生活，讓夢想在星光與水影之間閃閃發亮。

文化局指出，共創課程分為「觀察」、「創作」與「命名」三個階段，啟發學童將生活中的想像化為藝術。孩子們在土星燈球與風車上揮灑色彩，親手編織竹燈籠，創作出閃耀的《亮晶晶小怪獸》，並在作品上寫下屬於自己的願望。當夜幕降臨，竹籠燈、星球燈、風車燈與閃亮燈片一一亮起，孩子的夢想也隨風閃爍，在東興圳匯成一條溫柔的星河。

文化局長朱淑敏表示，光藝節共創計畫讓藝術從校園延伸到公共場域，培養孩子的觀察力、創造力與表達力，讓文化教育向下扎根。這不僅是藝術教育的實踐，更象徵文化平權與社會共融的具體展現，讓每一份天真與想像都能被看見、被照亮。

「2025東興圳光藝節-一閃一閃亮晶晶」將於12月13日盛大登場，誠摯邀請民眾漫步圳畔，欣賞光影藝術、感受孩子們以光書寫的願望，一同在冬夜裡，迎接屬於新竹縣的閃亮時刻。