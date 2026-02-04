學童吃的午餐竟髒亂環境煮出來的！ 新竹台南3團膳業者挨罰 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國中、國小午餐吃的團膳，製作環境居然這麼髒亂！食藥署今（4）日公布「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第二階段稽查結果」，儘管抽驗午餐成品及半成品、豬肉原料，均合格，卻發現新竹縣「泰和食品有限公司」及台南市「卡多利亞食品股份有限公司」、「頂旺團膳便當工廠」三家團膳業者，設備設施不潔，甚至紗窗破損有病媒入侵的可能，分別開罰12萬或8萬元。

食藥署是聯合地方衛生局執行「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案」，於114年9月至12月，共查核團膳業者283家次，並抽驗午餐成品及半成品274件、豬肉原料70件，及查核豬肉原產地標示263件。

廣告 廣告

南區管理中心主任魏任廷表示，這些團膳業者主要供應國中、國小的午餐，食藥署每個學期都會進行查核，除了抽驗成品、半成品及原料等，也會針對人員作業衛生及製程管理一一查核。執行結果顯示，除3家業者GHP複查不合格，其餘均符合規定。

魏任廷指出，不合格業者，包括新竹縣泰和食品有限公司，GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有：地板濕黏不潔、設備有油垢且工作檯面不潔、垃圾桶等隨意放置、冷凍冰箱整理未落實、冷藏溫度紀錄不確實等缺失未完成改善，違反食安法規定，已裁處新台幣12萬元。

另外，台南市卡多利亞食品股份有限公司，GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有：作業區牆面天花板不潔、紗窗不潔或破損、層架鏽蝕、燈具損壞未更新等缺失未完成改善；台南市頂旺團膳便當工廠，GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有：部分牆面、天花板不潔；紗窗不潔、出風口不潔、盛裝餐食之器具凹損不潔等缺失未完成改善。均已裁處8萬元。

魏任廷說，上述三家團膳業者，均在設施設備及場所衛生上有缺失，包括環境髒亂不潔，甚至紗窗破損有病媒入侵的可能，因此，食藥署將持續與地方衛生局共同合作，落實供應校園午餐團膳業者的稽查與抽驗，以保障學生用餐的衛生與安全。

學童吃的午餐竟髒亂環境煮出來的！ 新竹台南3團膳業者挨罰 9

學童吃的午餐竟髒亂環境煮出來的！ 新竹台南3團膳業者挨罰 11

照片來源：食藥署提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

衛福部再出手 部立醫院過年不打烊「門診開診率近九成」

衛福部宣布「老、少、婦」重大組改！ 將成立婦女發展及保護服務司

【文章轉載請註明出處】