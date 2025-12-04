學童回家路上竟遇隨機攻擊 遭惡男「猛打頭3次」警逮犯嫌強制送醫

新北市三峽區2日下午發生隨機攻擊案件，孩童放學路上被不認識的男子猛打頭部，犯嫌則已落網並遭強制送醫。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區2日下午發生隨機攻擊案，33歲男子步行經過永安街時，碰上正要放學的小學生們，而他竟出拳攻擊其中一個孩子的頭部3下，並於犯案後離開現場，警方獲報後展開調查，現已將男子逮捕，全案依違反刑法傷害罪函送新北地方檢察署偵辦，男子則被強制送醫。

新北市教育局表示，受害學生2日下午4時許，放學隨安親班路隊返家途中，在永安街口附近遭不明成年人攻擊，學生不認識該男子，雙方更沒有對話或衝突，校方接獲警局通報後，立即通知家長報案並送醫院檢查，學生無明顯外傷但遭到驚嚇，學校將持續關注輔導學生身心狀況，提供必要資源協助。

警方獲報後則立刻展開調查，經調閱相關監視器，確認涉嫌人疑為當地精神異常男子，被害學童及家屬對他提出傷害告訴，警方依法受理偵辦，在周邊發現男子後，將他帶回偵辦。

涉案男子精神、行為異常，為防止再有違序行為，警方聯繫家屬並通知119救護人員及會同衛生所人員，將其強制送亞東醫院就醫治療，持續與衛生局保持聯繫，加強後續收治診療事宜。

警方強調，已加強校園周邊上、下學巡邏勤務及強化護童勤務，避免是類案件發生，教育局也要求學校持續關懷學生身心狀況，提供必要輔導與支持，並加強對全校學生宣導放學途中的自我保護與通報管道，同時結合家長及社區力量，共同守護孩子上下學安全。

