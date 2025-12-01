學童手作氣球至百福派出所送暖 警察哥哥們回贈防詐小提醒

圖說：基隆市第三分局百福派出所長林宸霆、警員洪祥綸。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】114年11月30日上午，百福派出所迎來兩位特別的小小訪客——來自五堵國小與百福國中的學生帶著親手製作的氣球，到所內向辛勞的警察哥哥們加油打氣！

警方除了向兩位學生致上謝意，也把握溫暖互動時光，向他們分享實用的「防詐小知識」。員警以輕鬆聊天的方式提醒兩位學生，現在常見的詐騙手法包括假投資、假網購、假交友和來路不明的連結訊息等，遇到陌生人要求提供個資或加好友時，一定要多想多問、千萬不要輕易相信。雖然只是短短的交流，但卻讓學生們帶著快樂的心及正確的防詐觀念離開，是很有意義的事。警方也歡迎學校或社區團體隨時與派出所聯繫，共同推動識詐、防詐教育，讓孩子從小建立自我保護力。

第三分局呼籲，若民眾遇到可疑訊息或擔心遭詐，都可撥打165反詐騙專線或110報案電話詢問，讓警方一起幫忙守護安全。