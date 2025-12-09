學童流行喝能量飲提神 醫：高峰期後更累 恐傷神經、心血管

能量飲風行，許多上班族、甚至學生都習慣每天一瓶能量飲提神。台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇今天(9日)表示，小小一罐能量飲含有所有提神因子，含有高糖、高咖啡因、高熱量，會對身體造成很大的負擔，恐損害神經與心血管系統，甚至可能導致心血管疾病患者心臟缺氧。

能量飲料在全球未成年族群間流行，台灣校園也出現學生喝能量飲提神的習慣，就連小學生都在喝，恐傷心血管與神經系統，立委籲比照國際做法予以規範。

台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇9日受訪表示，能量飲含有高咖啡因、高糖分以及牛磺酸、菸鹼酸等提神因子，能量飲的熱量是可樂的2倍，易造成肥胖問題，且把所有提神機制都加在一罐小小的飲料中，對於原本就有睡眠障礙的人也將有不良影響。

廣告 廣告

姜冠宇指出，能量飲可短暫提振精神，但高峰期過後，將帶給身體代謝很大的負擔，反而會覺得更累，甚至出現全身慢性發炎。他進一步表示，能量飲的熱量高，當熱量一高，會加大全身血管代謝壓力，尤其高血糖會損害腦部，若長期攝取過量，可能出現噁心、嘔吐、頭痛、心悸等副作用，且能量飲增加心臟跳動負擔，對於心血管病患具有相當高的風險。他說：『(原音)有些人本來就有代謝性症候群、亞健康族群、高血脂的這一種，他的心臟血管的品質，血管的品質尤其是不太好，那這樣可能就會造成說他到時候心臟快速跳動起來的，那個冠狀動脈對心臟的灌流是不夠的，因為他本來血管就比較狹窄一點，喝下這些提升飲料，增加心臟的跳動，其實對他來說是很危險的一件事情，心臟會缺氧。』

姜冠宇也提醒，能量飲可能導致成癮問題，當身體習慣保有一定濃度的糖分需求，便會造成糖上癮，在減糖過程中就會感到痛苦。

姜冠宇指出，能量飲與酒有點類似，因此，絕對不建議兒童與青少年攝取，另外也有些不適合飲用的族群，包括代謝症候群患者、心血管疾病患者、神經退化性疾病患者，以及睡眠呼吸中止症與有睡眠困擾的人。

姜冠宇建議民眾應調整作息、保有充足睡眠、均衡飲食、增加運動，打通「任督二脈」，讓全身血液循環通透、細胞皆有充足的氧氣與養分，才是沒有代價的提神方法。