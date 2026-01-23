學童用雙手縫製手機袋換取心願禮物 嘉義救國團「愛 • 分享」聚光計畫走進海線偏鄉

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義縣東石鄉網寮國小31位小朋友等你圓夢。在寒流來襲的清晨，嘉義縣東石鄉網寮國小卻洋溢著溫暖與希望。嘉義救國團持續推動的「愛·分享」聚光計畫公益活動，今年邁入第9年，115年1月22日(星期四)上午9時於網寮國小溫馨登場，陪伴31位偏鄉學童，用雙手創作、用努力交換夢想，讓愛在社會角落持續發光。

救國團自107年起推行「聚光計畫」，多年來深入全台各縣市偏遠地區，透過技能學習與手作體驗，陪伴青少年建立自信、培養一技之長，並將親手完成的作品上傳至公益平台，媒合社會善心人士進行交換，讓孩子以自己的付出換取心中期盼的物品，學習「努力就能實現夢想」的珍貴人生課題。

本場次活動由台灣冷凍空調展望關懷協會為主辦單位，由救國團嘉義團委會為承辦單位，結合救國團東石鄉團委會社區據點資源，特別邀請手作講師沈康雅紡老師，帶領網寮國小1至6年級共31名學生，運用拼布、皮革等素材，製作兼具實用與美感的文創手作「拼布皮革斜背手機袋」。孩子們從設計、裁剪到縫製，全程親手完成，專注的神情與成品完成時的笑容，成為活動現場最動人的畫面。

透過手作課程，不僅讓孩子們認識材料再利用與永續概念，也讓原本平凡的素材賦予新的生命與價值。完成的作品隨後將上架至救國團公益平台，期盼媒合社會善心人士交換成果，協助孩子們完成心願，讓愛心在社會中良性循環。

活動當天貴賓雲集，展現社會各界對偏鄉教育與公益的高度重視。出席貴賓包括網寮國小王伯安校長、救國團嘉義團委會楊豐誠總幹事、救國團東石鄉團委會張永錚會長、蔡易餘立委服務處呂文正主任、嘉義縣議員江佩曄、東石鄉公所林俊雄鄉長、東石鄉民代表會陳志煌代表、台灣冷凍空調展望關懷協會鐘智彥理、黃鉅霖理監事、李哲宏常務理事、吳宗偉南區會長、御集王建智總經理、樊恩莊柏昇總經理、輝錦企業有限公司張書禎總經理、和睦國小陳柏凱會長、日立嘉義分公司蔡威治經理、蔡宗諺課長等，以及多位企業與公益團體代表。即使冷氣團來襲，貴賓們仍不辭辛勞到場關心學童，為活動注入滿滿暖流。

特別值得一提的是，台灣冷凍空調展望關懷協會鐘智彥理監事率領協會團隊、救國團東石鄉團委會張永錚會長率領義工夥伴全程投入，耐心協助孩子完成每一件作品，讓學童在過程中感受到被陪伴、被支持的力量，也讓公益精神真正落實於行動之中。

救國團嘉義團委會楊豐誠總幹事表示，「愛·分享」聚光計畫不只是一場活動，更是一個陪伴孩子成長的過程，每一個「拼布皮革斜背手機袋」，都是孩子們發揮創造力與想像力的結晶，更承載著他們對社會的祝福與感謝。透過公益平台的媒合，希望讓社會善心人士看見孩子們的努力與用心，一起為偏鄉孩子圓夢，將溫暖與希望傳遞到台灣各個角落。期盼號召更多社會大眾加入行列，讓善的循環持續擴散，為嘉義偏遠地區青少年點亮屬於他們的希望之光。

網寮國小王伯安校長也感謝救國團長期投入偏鄉關懷，讓孩子有機會接觸不同的學習體驗，透過實作建立自信，為未來人生增添更多可能性。

圖：在寒流來襲的清晨，嘉義縣東石鄉網寮國小卻洋溢著溫暖與希望。嘉義救國團持續推動的「愛·分享」聚光計畫公益活動，今年邁入第9年，今日於網寮國小溫馨登場，陪伴31位偏鄉學童。（記者吳瑞興翻攝）