學童遭逼吞磁鐵 議員批體系失靈 教育局：違規開罰並調查

學童遭逼吞磁鐵，家長求助無門，議員林燕祝陪同召開記者會，痛批政府體系失靈 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

安南區日前發生學生間衝突，學生吞食磁鐵異物情況。議員林燕祝2日召開記者會，痛批「罷凌在現、體系失靈」，指事件發生在27日，警方、醫院28日通報，教育局還是議員通知才得知，且遲至30日才完成校安社政通報，社會局、教育局互踢皮球，政府失能應檢討。

事件發生原由為家長27日晚間發現小一孩子悶悶不樂，不肯用餐，詢問下才發現孩子遭小五生逼吞約10元硬幣大小、長條形磁鐵，送醫後開軟便劑，因未排出，28日轉送成醫並向三分局報案，醫院和警方分向社會局、婦幼隊通報。

婦幼隊長陳佩鈴指出，28日下午4時餘接獲，隨即通報社會局家防中心，社會局29日上午認定屬校園事件，下午聯繫校方。社會局坦言，問題就出在當時未聯繫上學校，30日再聯繫，已接獲議員通知，經檢討，他們日後也會同步聯繫家長；社會局解釋，通常人員聯繫校方窗口後，再由校方通報給局方，恐因目前為寒假，造成「聯繫空窗期」。

方姓家長除陳述事件原委，並指向補習班要求調閱監視器，竟被告知硬體已毀，且霸凌者是該補習班老師兒子，求助無門下，30日只好轉向議員陳情。

教育局早議員一步，召開記者會，指啟動調查，補習班3項違規將立即裁罰。（記者林雪娟攝）

教育局說明，家長29日上午聯繫導師簡單陳述，導師警覺有異，下午主動聯繫補習班後，告知學務處，30日完成校安、社政通報，符合規定。

有趣的是，林燕祝欲召開記者會前，教育局則先行召開，強調一切依法處理，啟動調查，經稽查，該補習班至少違法3項規定，包括補習班違法經營安親、違規聘任人員、未在24小時內通報，違法兒少法、補習及進修教育法等法規，可分別處6至30萬、5至25萬、6千至6萬元等。全案也組調查小組，針對學童開案輔導。

林燕祝表示，整體事件代表社會局、教育局各自為政，政府失能，竟出現空窗期，要求全面檢查全市各安親班、補習班是否有違法情事，還給學子一個安全的求學環境。