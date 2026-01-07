學美「抓賴清德」？國台辦罵美國威脅和平…下秒嗆：觸碰紅線必迎頭痛擊

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

美國總統川普下令對委內瑞拉發動突襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，部分網路言論帶風向稱，美國抓馬杜洛，那中國也可以仿造美國的做法抓總統賴清德。對此，中國國台辦今（7）日先是大罵美方威脅和平，但下一秒又開嗆，如果「台獨」分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

委內瑞拉斥資鉅額打造「南美最強」中國製防禦體系，但面對美國精準突襲時，中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓，幾乎形同虛設，馬杜洛及妻子也被逮捕到美國。

國台辦今天舉行例行記者會，有中國媒體問到，「美國日前派兵強行控制委內瑞拉總統夫婦引發關注，島內輿論擔憂大陸仿效美國作法對華採取行動」。對此，國台辦發言人陳斌華聲稱，美方悍然對一個主權國家使用武力，嚴重違反國際法，侵犯他國主權，威脅地區和平與安全，「我們堅決反對。這是我要表達的第一點」。

陳斌華又稱，「第二點，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」。他嗆，如果台獨分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，「我們必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊」。

