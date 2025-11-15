學習不間斷 南投貓羅溪社大各校成果輝煌

許淑華到各攤位體驗，彈起古箏甚覺有趣。（記者扶小萍攝）





南投縣貓羅溪社區大學成立10週年，114年度開設171門課程，吸引3千多名民眾參與，15日上午特別選在國立臺灣工藝研究發展中心，舉辦「114年度聯合成果展」，集結各分校課程與社團的年度學習成果展示，場面熱鬧。

成果展包含有跨課程動靜態展示、DIY體驗與特色課程，及12組展演活動，縣長許淑華到場參與，並由工藝研究中心主任陳殿禮陪同，到古箏、有機農作、金屬編線飾品等各攤位體驗，她肯定社大的終身學習能量，提供豐富課程讓更多民眾參與，保持對學習的熱情。

廣告 廣告

許縣長頒獎感謝資深及7旬以上老師。（記者扶小萍攝）

活動開場演出為「小提琴＋薩克斯風」，是由該校薩克斯風講師石春山編曲，重新編寫小提琴譜，融合薩克斯風曲風，相當特別。許縣長親自頒獎表揚任教10年以上的32位教師和年齡70歲以上的8位資深教師，感謝他們長期投入社大的教學，無私奉獻和傳承。

許縣長表示，貓羅溪社大已成立10週年成果豐碩，10年來學校不僅提供豐富多元的學習課程，培育無數學生，更成功地讓「學習」走出教室、走進社區，讓每一位南投鄉親都能在生活中找到成長與快樂的契機。

學員遊客來體驗台灣茶文化與茶藝美學。（記者扶小萍攝）

許縣長指出，成果展不只是展示，也是學員對一年學習的總結與成長展現，期待透過年度大型展出與現場互動，讓更多民眾認識社區大學，看見南投學習社群的多元，也能更靠近在地工藝文化，共同在生活中持續實踐終身學習。

花葉移印染吸引遊客參訪。（記者扶小萍攝）

許縣長也特別肯定貓羅溪社大今年榮獲教育部評鑑「優等獎」殊榮，並獲得獎勵金187萬元，並有2位老師獲教育部肯定，表現亮眼。

草屯社大開辦快樂學歌仔戲班課程。（記者扶小萍攝）

教育處指出，貓羅溪社區大學橫跨南投、草屯、名間及中寮4個校區，秉持「打造快樂學習的現代公民」校務願景，致力於推動終身學習與社區文化扎根。114年度共開設171門課程，參與人數達3,345人，參與人次3,758人次，展現出南投鄉親對學習的熱情與對生活的熱愛。

成果展活動內容規劃有12項DIY體驗活動，主題橫跨金屬工藝創作、速寫插畫、環保手工皂、南投陶、古箏等，適合親子一起參與；另外規劃11組靜態展示攤位，從水墨藝術、創意盆栽、木藝之美、種子到金屬編線創作，展現師生在工藝與生活美學上的累積與精進。

今年是南投縣貓羅溪社大成立10週年，特別規劃「十週年特色課程展」，回顧社大10年來最具代表性的課程軌跡，包括生活漆藝創作、創意紙雕、水彩藝術、中寮手染藝術、快樂學歌仔戲、茶‧禪‧花器漆藝、花葉移印染等。現場另有12組動態表演節目，各校推出薩克斯風、二胡、小提琴、烏克麗麗、吉他、韻律舞蹈、國標舞、太極等多樣風格演出，呈現「學習可以很有成就感、很有舞台、很有能量」。



更多新聞推薦

● 結束訪歐行抵台 蔡英文：台灣需要我，我就會在