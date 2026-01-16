民視新聞／綜合報導

透過科普影片與現場小朋友互動問答，向屏東三地門賽嘉國小師生介紹多元發電方式，讓能源知識貼近生活，激發孩子主動思考與踴躍回答。

國科會攜手世新大學及民視科學再發現團隊走入校園，為教育資源相對不足的地區注入新能量，讓孩子在歡樂學習中建立環保與永續觀念，為守護地球培養充滿希望的下一代。

大自然中，就有取之不盡，用之不竭的能量。

透過生動活潑的科普影片，向學生介紹火力、風力、太陽能等發電方式，能源如何被運用在日常生活中。

廣告 廣告

學習中建立環保與永續觀念 再生能源教學點亮偏鄉學童

小朋友們個個張大眼睛、豎起耳朵認真聽講，更踴躍舉手回答問題，透過一問一答的方式，讓學童了解再生能源如何利用。

國科會科學再發現計畫主持人陳彥龍詢問：「來，有什麼可以節能減碳的方法？」

屏東賽嘉國小學生回答：「沒有人在教室的時候可以關燈、關電風扇。」

學習中建立環保與永續觀念 再生能源教學點亮偏鄉學童

另一位學生則分享：「我知道的只有太陽能跟水力、風力，我今天發現到還有浪能。」

影片搭配互動講解，讓學生更容易理解，國科會一直以來注重偏鄉教育，與世新大學、民視科學再發現節目團隊走進偏鄉學校，也獲得滿滿回饋。

學習中建立環保與永續觀念 再生能源教學點亮偏鄉學童

國科會科學再發現計畫主持人陳彥龍表示：「當我們說要來的時候，其實他們非常非常的開心，而且他們都是全校的學生，整個國小集結一起來參加我們的活動。」

偏鄉地區雖然教育資源少，但透過多元、貼近生活的教學方式，讓能源教育不分城鄉，全面扎根，培養具備環保意識與永續觀念的下一代，為守護地球注入更多希望。

學習中建立環保與永續觀念 再生能源教學點亮偏鄉學童

原文出處：學習中建立環保與永續觀念 再生能源教學點亮偏鄉學童

更多民視新聞報導

隱眼包裝殼別丟! 眼鏡行推隱眼殼回收"可換環保金"

防亂倒垃圾.放火! 屏東環保局設電眼加強取締

很多人都丟錯！舊電熱毯正確處理方式曝 亂丟恐罰6千元

