學習寵物CPR 危急時刻救命術

寵物緊急休克、心臟驟停，需要緊急送動物醫院，不過有時候醫院很遠，送醫的時間過長，耽誤急救的黃金時間。其實寵物跟人一樣，都可以緊急做心肺復甦，獸醫師也說，只要正確實施，可以有效增加毛孩的存活率。

「1、2、3、4、5、6、7、8、9 。」

用力按壓狗安妮的心臟，要爭取在送醫前的黃金急救時間。寵物和人一樣，突發休克一定要先緊急做CPR。

新北市動保處秘書 謝侑達：「動物醫院，離自己的手邊，還有一段距離的情況下，在施救第一時間，能夠給予CPR急救，是有機會可以挽救動物一命的。」

獸醫師 林子筠：「在臨床上真的沒有遇過，我們成功救回來，都是在診療間發現，馬上幫牠急救。」

「安娜，安娜，你怎麼了。」

和人一樣，CPR的步驟也是叫叫ABC，先呼喚動物意識、確認喉嚨沒有異物，再對鼻子吹氣，進行心臟按壓。雖說口訣類似，不過，還是有一些特別之處需要注意。

新北市動保處秘書 謝侑達：「注意，人是口對口人工呼吸，動物是口對鼻人工呼吸，因為動物的嘴巴是呈現一個，這樣扇形的構造，如果說，你直接吹的話，牠的氣有可能直接從旁邊跑出去。」

不只吹氣點，姿勢也是大學問。

新北市動保處秘書 謝侑達：「狗的心臟在左邊，所以我們必須要讓牠呈現右側躺，而且動物的背側，應該要朝向，你施術的人員，因為如果說動物四肢如果朝向你，當你在按壓動物的時候，牠的四肢可能很長，會干擾到你的施作。」

其實寵物休克的狀況並不少見，車禍、中暑，或年紀大心臟不好，都有可能突發心臟驟停。

獸醫師 林子筠：「心臟驟停之後，可能會有黃金3分鐘的情形，所以如果他們(飼主)家裡，真的離醫院很遠，大部分都有一段距離，我希望他們可以在家裡先做(CPR)，然後在沿路上可以一直做。」

現今許多人都將寵物看作家人，格外珍惜相處時光。不過遇到危難時刻也千萬不要驚慌，做好緊急措施，就能盡力提高毛孩存活率。

