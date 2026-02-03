學習有passion 花蓮崇德國小冬令營學英語

冬令營全勤獎

視訊學英語

讓寒假更有意義，花蓮縣立崇德國小舉辦的「冬令營」，除了安排學習扶助、足球練習等，也結合國立臺灣師範大學PASSION團隊，透過視訊為孩子上英語課，讓小朋友的寒假更充實。



What color is it? It's red. 寒假期間，每天早上8:00，崇德國小的小朋友，就已經坐在教室裡，戴上耳機、聚精會神地盯著螢幕，他們不是在玩遊戲，而是在學英語。



崇德國小校長謝易成說，家長都要工作、社區裡又沒有補習班或安親班，學校寒暑假都會舉辦營隊，一方面讓孩子有事做，同時也避免學習空白。這次冬令營，又與以往不同，在PASSION團隊的支持下，小朋友每天早上，都可以透過視訊，與哥哥姐姐一起學英語。五年級的吳若萱就說，哥哥姐姐的教學很活潑，還會帶他們玩小遊戲，比學校英語課還好玩。



謝校長表示，冬令營不只有英語課程，每天早上與下午，會安排足球隊練習，讓孩子釋放精力，其他還有學習扶助、合唱練習等，讓孩子們擁有充實的寒假生活，全勤的小朋友，還可以獲得社會善心人士捐助的物資，算是一種「另類全勤獎」。

