學習跟上時代 董秀鳳走進"第三人生大學"

曾因家庭與時代限制，錯過升學機會的慈濟志工「董秀鳳」，如今在慈濟大學「第三人生大學」圓夢。從陪伴學生的懿德媽媽，轉換成與年輕人一起上課的同學，她不辭辛勞，每周往返台北花蓮，勇敢挑戰數位與元宇宙課程，用行動證明，學習沒有年齡限制，也為人生下半場寫下充滿自信與驚喜的新篇章。

「好，來，院長，我們先往前走。」

帶著自信笑容的董秀鳳，手把手協助智慧永續管理學院院長，熟練操作機器自走車。年近60歲的她，分享年輕時未完成的遺憾。

慈大第三人生大學學生 董秀鳳：「年輕的時候，因為家庭的環境，以及傳統的觀念，然後沒有辦法繼續升學，一直是我心中很大很大的遺憾，來讀書，對我而言，它不僅僅只是學習，它更重要的是，圓滿了我人生，一個很重要的夢想。」

加入慈濟十多年，以懿德媽媽身分，陪伴不少學子成長。

「妳現在可以用手機，去開啟LED燈。」

如今轉換角色，重拾書本。

「所以不用電腦，我們把它，整個跟手機連結 (對)，我們可以用手機來控制 (對)。」

慈大第三人生大學學生 董秀鳳：「跟年輕人一起上課，自己也變年輕了，然後充滿了青春跟活力，那再者，我覺得最重要的是，對我懿德媽媽的幫助就是，我更能夠貼近懿德孩子們，他們在校園生活的一些點點滴滴。」

每周往返台北花蓮的求知欲，董秀鳳展現主動學習熱忱，也互助所學、伸出援手。

慈大第三人生大學學生 高殿珠：「在上課的時候，老師講了，我錯過了，我忘了下一個步驟，我馬上問她(董秀鳳)，她(董秀鳳)馬上來教我，事實上，彼此是幫助的，是彼此加分的，而且學習有伴，那是一分很大的力量。」

「秀鳳同學，以家中的狗狗，伴伴為主角，一樣，非常地溫馨感人。」

儘管學習一度卡關，透過不斷實際操作，繳出獲得迴響作品。

慈大第三人生大學學生 董秀鳳：「我覺得這是一個非常非常難得的機會，所以我很珍惜，那我希望就是說，這分毅力，這分堅持，也可以對我們年輕學子，做一個很好的榜樣。」

董秀鳳相當珍惜就讀第三人生大學機會，期盼未來能繼續深造，用行動證明，學習從來不嫌晚。

