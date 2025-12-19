學者促制度改革 推多元包裹支付

陽交大衛生福利研究所教授李玉春（右二）19日出席家庭照顧者關懷總會「長照未來學：『共融照顧圈』的創新實踐」研討會。（林周義攝）

衛福部次長呂建德19日透露將研擬長照支付制度改革，採bundled payment（包裹支付），以避免民眾失能等級好轉，機構收入卻減少。對此，陽交大衛生福利研究所教授李玉春建議，未來可推多元包裹支付，分成小包、中包、大包、超值包。小包為居家服務，中包則納入交通接送、送餐、喘息服務等，大包擴及醫療，超值包則納入健康促進。

呂建德指出，對機構來說，現行論量計酬支付之下，若一個人的失能等級改善了，賺的錢就減少了，如同醫療是看愈多病人，賺愈多。昨日他在研討會上答應在場專家，將「回去想一想」，是不是可用bundled payment，採取多元的支付方式，若民眾失能等級改善，例如從5級變成3級，機構能得到的支付也將提高。

李玉春表示，長照已推行了20年，是時候思考消費者自主，現行長照2.0是不同預算、不同計畫，這形成了一道看不見的牆，也會出現行政內耗。

「讓我們在3.0，回到以『人』為中心」。針對支付制度的改革，李玉春認為，當人數不夠支撐服務的時候，論人計酬未必是好的解決方案，目前健保的論人計酬也僅限於偏鄉地區，在都會地區則推動困難。

長照較值得推的是bundled payment，李玉春說，針對特定期間、特定服務的預期的成本來打包，品質就可以做監控，規避論人計酬的問題，也能實現論人計酬的優點。另為鼓勵創新，可把服務進行分類，推動多元包裹支付，分小包、中包、大包、超值包。

李玉春說明，小包為居家服務；中包自由混搭專業服務、交通接送、喘息服務、送餐、失智共照等，只要是社區能一起合作的，就可納進來；大包擴及醫療；超值包則不是只有醫療、長照，還有健康促進、社區周邊的服務，讓長照能實現以社區為基礎的目標。