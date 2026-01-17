學者公聽會批賴「不進市議會2.0版」 嗆大法官：毫不知恥

立法院15日舉行「對總統提出彈劾案」公聽會，學者彭錦鵬(上中)重話痛批賴清德及5名大法官。（資料照／姚志平攝）

立法院全院委員會15日舉行總統賴清德彈劾案公聽會，政大副教授彭錦鵬提及他曾設計大法官任期制，直言賴清德是違憲慣犯，搞大罷免違背總統誓詞，不積極提名大法官，堪稱「不進市議會2.0版」，更痛批5名大法官毫不知恥，也打臉綠委吳思瑤、王義川的質疑。

PTT有網友整理論述攻防焦點，第二場公聽會於15日上午9時整舉行，約44分時彭錦鵬發言表示，他內心非常遺憾，他贊同彈劾總統。他強調，第一，賴清德是一個違憲的總統；第二，賴清德是違憲慣犯的總統！他坦言彈劾案是宣示性的，因為在立院要達到3分之2幾乎不可能，他針對綠委喊話「正視一個總統，居然可以光明正大、像無賴一樣地違憲嗎？」他直言，憲法沒有虛字，每一個字都要遵行！

彭錦鵬表示，賴總統正在進入一個階段，叫「不進市議會2.0版」，且已41天。彈劾是最後救濟手段，但考量賴在守法護憲的紀錄上充滿瑕疵，他認為有必要受彈劾。他直批賴主導大罷免，否認中華民國憲政架構，違背總統誓詞「余必遵守憲法，盡忠職守」，不接受國會朝小野大選舉結果，這是太嚴重的事情，太可恥了！推動大罷免，本質上就是違憲行為，就是否定中華民國憲法。

彭錦鵬指出，賴清德還違背積極提名大法官的憲法義務。「我是憲法大法官任期制度的設計者！」憲法增修條文第5條，如果稱之為「彭錦鵬條款」也是正確的，是最受尊敬的吳庚大法官幫他草擬條文的，基於紳士協議，沒有在他生前公布，他現在可以說，確實是這樣。憲訴法規定，大法官因故未達15人，總統應於2個月內補足提名，大法官現有總額10人以上才能評議，且同意違憲宣告不得低於9人。

彭錦鵬痛批，但卻發生5個大法官公然地、毫不知恥地、沒有任何法學修養的情況下，公布憲法判決案。總結來講，賴總統是違憲慣犯，應該好好深自反省，否則未來三年，就算民進黨立委同意彈劾案，大概也會碰到大法官人數一直空缺，而沒有辦法審核其彈劾案。

網友指出，會中吳思瑤提到，「在場也有我台大政研所的老師彭錦鵬老師」，她直呼「吾愛吾師，吾更愛真理」。王義川則喊「也有人在吹牛，吹牛說什麼大法官的什麼、他設計的？我聽他在叭噗！說一個沒法查證的東西，在那邊吹牛？」

彭錦鵬回應「剛我看到王委員是多麼無知、多麼無恥，竟然敢挑戰我說的，這個太難得了！因為他根本不知道大法官任期條款，是我在國民大會擔任國大代表的時候、我的提案，我是領銜人、我是設計者！我還有當年吳庚老師的手稿，我都可以公布。」他還提及，會中張亞中說他沒有教好吳思瑤，這也太過分了，「我總共只教過她兩門課而已：一個人事管理、一個行政管理，沒有管到她的政治意識！」

PTT網友表示「王義川翻車王不意外」、「勇敢的學者，現在敢出來說真話的很少了」、「憲法制定者作者本人都出來說違憲了」、「草包川」。

