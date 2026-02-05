學者分析川習電話會：川普只想「多賣黃豆」

川普與習近平進行電話會談，學者認為，川普只希望大陸能多買美國黃豆；至於台灣問題，川普只想維持現狀。

大陸國家主席習近平4日晚間，與美國總統川普通電話，習近平和川普都提到台灣問題，習近平要美國慎重處理對台軍售問題。東京財團首席研究員柯隆分析，只要台海不開戰，讓中國多買美國黃豆，向美國出口稀有金屬，這對川普來說，就已經足夠。（葉柏毅報導）

川普在社群平台發文表示，他與習近平談到台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國與美國的貿易問題等。柯隆指出，川普不可能因為這通電話，就停止對台軍售。柯隆還說，對川普而言，他關心的是希望中國多買黃豆，能向美國出口稀有金屬，這樣對川普來說，就已經足夠了。

據瞭解，中方除了承諾，向美國購買石油與天然氣之外，還考慮額外採購農產品，包括在本季將黃豆採購量提高到兩千萬噸、以及交付飛機引擎等。同時，習近平也提到台灣問題，雙方各取所需，整體氣氛當然因此非常正面。

柯隆表示，用一句話來說，這次電話會談，就是一場很「川普式」的談判。大陸關心的真正關鍵，在於是否能阻止川普軍售台灣，但這種事情，幾乎不可能靠一次電話會談搞定。總結來看，對川普政府而言，台灣情勢將維持現狀不變。此外，早稻田大學教授青山瑠妙也持類似的看法，就是這場會談的真正重點，恐怕只是限於黃豆與伊朗問題。