學者分析：開放什麼 對業者都不利
台美關稅談判底定，行政院未同步宣布市場開放的部分，學者認為，開放市場及擴大投資應該都是協議的一部分，終究要公布，無論開放什麼，對業者及從業人員都是不利。在野黨也批評政府連公開透明都做不到。
至於如何縮短美國最在意的貿易逆差，學者認為美方最在意的是台灣半導體到美國投資，這部分如果有意見，應會透過匯率報告處理。
中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，對等關稅調降到15%，的確可以緩解傳統產業壓力，但勢必談到增加採購或市場開放，如開放美方農產品進口或汽車降稅，其他如擴大採購天然氣等一定也是必要，各國都承受美方壓力，只是至今尚未看到政府將美方另外要求的部分公開。
亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，無論開放什麼，一般都是高度保護產業，對從業人員都是不利。
國民黨立委許宇甄說，行政院長卓榮泰一再鋪陳談判團隊辛勞，人民最想知道的關鍵問題避而不談，政府應把談判底線與敏感項目講清楚，比如基改食品絕不能進校園，不放寬美豬含萊劑標準等，別再蓋牌「深水區」問題。
更多udn報導
最強年終？董座霸氣撒近10億 百人加碼爽拿房
鐘聲響心涼！考生學測國文犯致命錯誤 秒爆哭
交往才知男友是「猴子」 機車少1物讓她冷掉
男神崩壞？陳冠希斷崖式衰老 撞臉毛利小五郎
其他人也在看
國際／格陵蘭變引信恐慌指數狂飆！川普關稅威脅炸裂 日韓股全被拖下水
美股在高度不確定性的政治風險衝擊下全面重挫，避險情緒急速升溫。美國總統川普威脅對歐洲國家加徵新一輪關稅，並暗示與格陵蘭島控制權相關的強硬立場，引爆市場對美歐貿易衝突升溫的疑慮，丹麥總理佛瑞德里克森 （MetteFrederiksen）週二稱，丹麥不會在主權、邊界等問題上進行談判，將做好貿易戰準備。恐慌指數 VIX 狂飆，美股週二（20 ）日收盤幾乎血染一片，也拖累日、韓股市同步回檔。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 20
美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路
美國總統川普於美東時間廿日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 36
川普為格陵蘭祭關稅大棒 美股暴跌870點
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）加強了對格陵蘭議題的強硬言辭，揚言對多個歐洲盟國祭出新一輪關稅。市場情緒受到川普言論影響，美股週二（20日）遭遇重挫，道瓊工業指數大跌8...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 91
土方之亂延燒⋯營建廢土進農地？環團：不容退讓
內政部近期傳出擬有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行農地改良，引發環團、農民不滿。環保團體昨共同發起連署，要求廢土不得進入農地的規定不容退讓。對此，農業部表示，營建剩餘土石方，不得回填農地，未來也不會放寬；內政部則說，從未宣布營建剩餘土石方可入農地，亦未要求農業部修法。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 31
搜救再開！熊本阿蘇火山直升機墜毀「2台人生死不明」 今派無人機支援
即時中心／林耿郁報導日本熊本縣阿蘇山昨（20）天發生觀光直升機墜毀事故，機體稍後在中岳火口內被發現嚴重毀損。機上包括台灣遊客在內的3人下落不明；在天亮後，警方與搜救隊今（21）天上午重新展開搜救，希望能將3人帶回。民視 ・ 3 小時前 ・ 46
獨／中天記者林宸佑涉共諜！北檢「無管轄權」聲搜失利 橋檢「換這招」豪取38張搜索票奏捷
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導中天記者林宸佑（綽號馬德）捲入共諜案，1月17日遭到橋頭地院裁定羈押禁見！FTNN獲報，本案原由台北地檢署（北檢）管轄，北...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 303
金正恩致詞突發飆！當場開除副總理：無能又不負責
金正恩致詞突發飆！當場開除副總理：無能又不負責EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 96
NET新衣驚爆抄襲！神似貼圖「石虎抱抱」 作者發聲：沒有給授權
平價服飾品牌「NET」擁有許多死忠鐵粉，但一件相當可愛的石虎圖案衣服驚爆抄襲疑雲，當事作者證實未授權給NET，而NET則坦承有疏失，已將該款商品全數下架並向作者道歉。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 80
國中小、高中「昨天才放寒假」！今天又開學了 學生全崩潰
全國學生迎來寒假！國中小、高中大部分都在昨（20）日舉行休業式，寒假正式開始，不過卻還不能放假，全台國中小、高中學生從今（21）日到週五（23日）都要到學校上課，開始補下個學期的三天課程，形成了「週二結業式，週三開學」的特殊場景，引發學生熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 119
農產品、汽車 美促全面開放市場
台美關稅談判日前拍板，但攸關美規車進口、美豬美牛等市場開放項目至今資訊不明，行政院副院長鄭麗君仍未鬆口，她透露，台美對等...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 33
經典賽》史上最高預算6400萬元不擔心被卡！台灣隊若前進邁阿密後勤也準備好了
2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊目前正積極備戰當中，今天運動部政務次長鄭世忠在受訪時談起目前備戰狀況。這次運動部為台灣隊投入大量資源，預算為史上最高6400萬元，但外界擔心是否會有預算卡關的問題？鄭世忠表示，這次經費來自於「運動產業發展基金」，不會受到立法院總預算審查影響，只要部長李洋點頭即可自由時報 ・ 17 小時前 ・ 55
不只是「假男友」1／蕾菈斷開湯宇 被抓包夜歸「瘋男」晨灰家
回顧去年8月22日傍晚近6點，本刊直擊身穿紅色緊身裝的蕾菈，在國際德州撲克競技賽事空檔下樓抽菸。晚間10點7分賽事結束後，蕾菈獨自搭車離開，卻未返回位於新北市的住處，而是前往台北市大安區一處華廈。更耐人尋味的是，同樣參與該場賽事的湯宇，當晚並未現身該處，夫妻兩人...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 36
沒訊號也能呼救！從阿蘇山空難到荒野車禍 iPhone「車禍偵測」全解析
日本熊本縣阿蘇山今日（20日）發生觀光直升機墜毀意外，機上載有兩名台灣遊客。搜救行動之所以能迅速鎖定火山口北側殘骸，全因乘客持有的 iPhone 在墜毀瞬間自動觸發「嚴重撞擊偵測」並向消防單位報案。這項科技不僅在阿蘇山的濃霧中成為指路明燈，在全球各地也已多次從車禍現場拯救失去意識的生命。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 39
業界：有美製車零關稅最壞打算
台美關稅談判達成協議，未來數周將與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協定（ART），行政院20日舉行記者會說明，但外界關心我方市場開放幅度，尤其美製汽車是否降稅一事，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮僅稱，美方要求我方全面開放市場，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國FTA開放情形，有談到進口美製車稅率調降問題，我方「會在市場開放的範疇內跟美國協商」，未透露具體細節。國內車廠則普遍做好零關稅的「最壞打算」。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 124
楊珍妮：美方要求我方市場全面開放 將堅持三原則續談判
[Newtalk新聞] 台美對等關稅確定調降為15%且不疊加，雖然美製車的進口關稅並未隨之公布，但近日不斷傳出有機會調降，甚至是零關稅。對此，經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日在「台美關稅談判說明記者會」表示，美方要求我方市場全面開放、提高自美採購量等，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放的情形，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度，談判團隊將堅守國家產業利益、糧食安全和國防韌性等原則，一旦雙方簽署「台美對等貿易協議」後，談判團隊將會完整報告。行政院副院長鄭麗君則提到，有關商業機會部分，相關所謂台灣自美採購農產品等，最後一刻主張刪除，因為農訪團是屬於民間自行的採購，所以不列入其中。 楊珍妮說，台美雙方尚在最後核對我輸美產品豁免的對等關稅項目，以及我國對美進口降稅的品項，預計在數週後簽署台美對等貿易協議。 有關於協議內容，楊珍妮指出，首先當然是關稅，「美方要求我方全面市場開放」，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度，納入開放市場承諾事項。面對美方談判高度不確定、變動性，而且在非常短的時間內，要回應美方全面市場開放、平衡貿易新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 4
避談長子布魯克林揭家醜 貝克漢聊親子關係：孩子是被允許犯錯的
布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）19日突然在社群發表聲明，抨擊父母，並將家庭分歧攤在陽光下，掀起議論。老爸貝克漢（David Beckham）則照原本行程上節目受訪，但也意有所指地說：「孩子是被允許犯錯的。」被視為長子大動作與家庭切割後，首度發表回應。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 12
WBC／稱林詩翔變速球數一數二 大聯盟記者驚嘆：彷彿看見名人堂救援王
世界棒球經典賽將在3月開打，近期相當頻繁在個人社群平台分析台灣戰力的大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi），20日特別點名台灣終結者林詩翔，盛讚他的招牌變速球讓他聯想到名人堂後援投手霍夫曼（Trevor Hoffman）。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 15
2026大選》民進黨湧現鄭麗君勸進潮 其實她私下推薦「一男一女」出戰北市長
行政院副院長鄭麗君順利完成台美關稅談判而載譽歸國，也因此獲得各界勸進參戰台北市長信傳媒 ・ 21 小時前 ・ 89
彈劾審查今登場 賴清德不出席
藍白發起彈劾賴清德總統，立法院21、22日將召開全院委員會審查，邀賴總統赴立院說明並接受諮詢，但總統府20日以「立院無向總統問責之權」為由，回函告知賴總統將不予列席。在野黨齊批藐視民意，「賴清德到底多怕立法院？」為防綠營突襲癱瘓，藍白發出甲級動員，揚言「落實審查」。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 59
營造公會為土方請命：九成有價值 應活用
內政部國土署推動「營建剩餘土方全流向管理政策」，台灣區綜合營造業同業公會昨日召開記者會指出，新制在去化體系尚未到位前即全面上路，已對公共工程與民間工程造成嚴重衝擊。理事長陳煌銘表示，目前全台受到影響的營建工地是「百分之百」。他指出，營建剩餘土方並非營建廢棄物，而是可再利用的有價資源，在缺乏完整配套下貿然執行，只會「讓第一線工地無路可去」。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14