學者前進北市大同高中 引領學子探索生物奧妙

臺北市大同高中為了拓展學生對生命科學的宏觀視野，邀請陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所周成功教授，以「生物學為什麼如此獨特」為題進行專題演講。大同高中表示，周成功教授以深厚的學養與獨到的科學思維，挑戰傳統教科書觀點，為現場200多位學生帶來一場精彩的科學洗禮。

大同高中指出，周成功教授在講座一開場，便引用了物理學家拉塞福（Ernest Rutherford）極具挑釁意味的一句話：「除了物理學之外，其他的科學不過是集郵罷了」。這句話引發了現場師生的莞爾一笑，也點出了整場演講的核心命題：「生物學難道僅是瑣碎事實的蒐集嗎？」周成功教授指出，物理學依賴的是可穿越時空的永恆定律與精準預測；然而，生物學卻充滿了隨機性、目的性，以及對時空背景的依賴。他強調，所有生物現象都必須置於獨一無二的「演化歷史脈絡」中才能被完整理解，這種「科學家需根據蛛絲馬跡還原歷史，而非僅靠嚴謹實驗重複證明」的觀點，深刻挑戰了學生過往對於標準「科學方法」的既定印象。

大同高中說明，周成功教授以「候鳥南飛」與「人類為何沒有尾巴」為例，帶領學生思考生物學的演化，透過基因體學的抽絲剝繭，展示了人類尾巴消失的基因證據，也提供「有尾巴對靈長類的存活是有幫助的」科學證據，加上當時人類祖先生存的地點等線索，引導學生討論尾巴消失的特徵為什麼會被演化保留下來。周成功教授也分享在大學授課的課程材料給現場學生，鼓勵對生物領域有興趣的學生進行自主學習，將這場講座的感動轉化為持續研究的動力。

大同高中表示，周成功教授能將深奧的學術見解轉化為高中生易於理解的樣貌，這場講座不僅是知識的傳遞，更是思維的翻轉，讓大同學子體會到生物學的迷人之處。