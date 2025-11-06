學者口誤稱「下飛機有米可白聞行李」 本尊親回應：為了罐罐我會去

【緯來新聞網】近日台灣非洲豬瘟防疫再度引發關注，政論節目《新聞面對面》邀請多位評論員和專家探討相關議題。其中，學者范世平在節目上談及入境檢查時，脫口說出「一下飛機就有米可白來聞行李」，主持人謝震武邊笑邊提醒：「是米格魯啦」，引發全場哄堂大笑，米可白本人看到後也回應了。

米可白一直被當成狗。（資料照／記者許方正攝、翻攝YouTube）

范世平提到邊境防疫時脫口：「一下飛機就有米可白來聞行李」，讓現場來賓都傻眼，謝震武則急著緩頰：「是米格魯，米可白是藝人」，范世平口誤引的現場來賓大笑，片段爆紅被傳到Threads上掀起討論。



米可白本人看到影片後，先是在社群限時動態中表示：「我笑了，真的太可愛。」隨後更剪輯影片上傳，幽默表示自己工作範圍擴展為「拍戲、主持、賣餅、聞行李」，並說：「為了黑寶和車輪餅的罐罐錢～我去（新技能）！」



其實，這不是米可白第一次被誤會成狗的名字。早年她曾帶著愛犬「錢錢」參與活動時，就被新北市長侯友宜誤稱為「米可白」，讓她當場急忙澄清：「他不是米可白，我才是！」這段過往也因此成為網路流傳的迷因。

