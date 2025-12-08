學者嗆日本「綜合實力輸中國」！網酸：你加油吧

財經中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，中日關係也因此降到冰點。眼看雙方不斷惡化，蘇州大學講座教授、全球化智庫（CCG）副主任高志凱近日受訪時，表示中國的綜合實力，在方方面面強於日本，此話一出立刻引來不少中國網友開酸「給我看笑了」、「別騙自己了」。





學者嗆日本「綜合實力比不上中國」嗨翻小粉紅！秒遭自家人嗆：給我看笑了

日本首相高市早苗挺台言論持續發酵，引發中國政府不滿。（圖／翻攝自高市早苗X）

根據《北京日報》報導，高志凱在本月5日接受專訪時表示，早在90年代之時，自己總說日本經濟規模是中國的4倍，但「今天中國的經濟規模已經是日本的4倍多」；如果按購買力評價計算，中國經濟規更是日本的6倍，他強調中國的綜合實力「在方方面面都跟強於日本」。

中日關係降到冰點。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pixabay）





高志凱認為，「日本在與中國的競爭中可能已經感到絕望，想要遏制中國的發展，日本試圖跟中國硬拼是行不通的」，批評高市早苗和她的同夥等「日本新法西斯」，可能是想挑起跟中國的對抗，然後把美國逼到絕境，使美國不得不站在日本一邊，捲入與中國的衝突。

高志凱表示，中國的綜合實力，在方方面面強於日本。（圖／翻攝自Victor Gao官方YouTube）

高志凱開轟，如果世界前三大經濟體直接發生戰爭，就是第三次世界大戰，是全人類的災難，「高市早苗將成為史上最大的戰爭罪犯」。不過，他也表示，在中美1971年、1972年還是敵對關係，但隨時光飛逝，現在中美已經離不開彼此，且有暢通的溝通管道，若高市早苗想挑起中日衝突，把美國拖下水，綁在日本反華、仇華、敵華的戰車上，「要先想想美國願意不願意這麼做，願意不願意為日本當炮灰」。文章出爐後，雖然引來許多小粉紅按讚，但也有人對高志凱的說法不以為意，開酸「給我看笑了」、「別騙自己了」、「你加油吧」、「沒有那麼誇張吧」。

