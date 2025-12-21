學者影射「張文案」扯第五縱隊 在野立委批消費悲劇

台北車站與中山站南西商圈19日晚間發生隨機殺人事件後，網路謠言四起，陽明交通大學科技法律學院教授林志潔在臉書分享與兒子的討論內容時，提到少年的見解是「這比較像第五縱隊」，引發朝野立委與民代痛批，認為許多青鳥、綠媒仍在帶風向，對破案以及安定人心沒有任何幫助。

張嫌在台北車站投擲煙幕彈。（圖／翻攝畫面）

台北市警察局長李西河20日舉行記者會表示，北捷攻擊事件初步調查認定是個人隨機襲擊殺人案。

國民黨立委洪孟楷指出，這次案件大家看到中央地方政府的合作應對都很迅速，也相信警方專業能夠在最快時間把犯案動機釐清，此時去做任何的揣測、影射都沒有必要，除了帶政治風向外，對破案及社會安定沒有任何幫助，只是徒增人心浮動。洪孟楷也呼籲，目前亦未見明確政治動機，此時將凶嫌貼上任何政治標籤，無論是小草或青鳥等等，都是不應該的行為。

國民黨立委洪孟楷。（圖／中天新聞）

國民黨立委王鴻薇則表示，其實不只林志潔藉兒子之口提起第五縱隊，還有很多青鳥、綠媒也在帶風向，就是在消費社會悲劇，應該給警方空間去釐清凶嫌犯案動機。王鴻薇痛批，這時候用什麼第五縱隊，是想要造成恐慌嗎，有些人就是想撈政治利益。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

民眾黨立委林國成認為，這是一個社會安全網出現漏洞的遺憾，所以不要把國內治安的問題都想成第五縱隊，不要把任何一件事都想成是中共同路人、中共的陰謀。林國成表示自己非常反對第五縱隊的說法，最重要的是去思考如何保護人民生命財產。

